¿SIN TIEMPO? 7 plantas que no NECESITAN agua para prosperar

Si es de las personas que viaja con frecuencia, que no está en casa mucho tiempo o que simplemente es muy olvidadiza, este listado es para usted. A continuación, se presenta una lista de plantas ideales para tener dentro de casa que requieren muy poco mantenimiento y que se mantienen perfectas con un pequeño riego cada tres semanas.

¿Cuáles son las plantas que no necesitan un riego constante?

Aloe vera

Es la reina de las plantas medicinales y de bajo mantenimiento.

Necesidades de luz: Brillante e indirecta.

Ideal de riego: Cada tres semanas. Sus hojas carnosas almacenan todo el líquido necesario para largos periodos.

El aloe vera es una de las plantas medicinales que se usa mucho como decoración|Canva

Planta de jade

Conocida como la planta del dinero, es extremadamente longeva si se deja en paz.

Necesidades de luz: Brillante e indirecta.

Frecuencia: Un riego una vez al mes es suficiente para que sus hojas luzcan turgentes.

La planta de jade con poco riego. |Cortesía

Planta serpiente

Una de las más resistentes del mundo botánico, capaz de alcanzar de 60 cm a 1,80 metros de altura.

Frecuencia: El riego ideal es cada dos a cuatro semanas, dependiendo de la estación.

La planta de serpiente es capaz de alcanzar de 60 cm a 1,80 metros de altura.|Cortesía.

Planta ZZ

Debido a sus rizomas subterráneos (unas especies de bulbos), esta planta almacena agua de forma eficiente.

Necesidades de luz: Brillante e indirecta, aunque es famosa por tolerar niveles de luz muy bajos.

Riego: Cada tres semanas.

La Planta ZZ (Zamioculcas zamiifolia)|Fuente: Canva

Palma de cola de caballo

Su tronco grueso en la base funciona como un depósito de agua natural.

Necesidades de luz: Brillante, indirecta con pleno sol aceptable por la mañana.

Riego: De manera profunda cada 3-4 semanas en primavera y verano. En invierno, puede pasar hasta seis semanas sin agua.

Collar de perlas

Esta encantadora planta colgante requiere de muy pocos cuidados porque sus cuentas verdes guardan humedad de reserva.

Necesidades de luz: Brillante e indirecta.

Frecuencia: Acuérdese de ella cada tres semanas para mantener su forma.

Planta de hierro fundido

Como su nombre indica, es casi indestructible. Era muy popular en la época victoriana porque tiende a soportar las condiciones más adversas.

Necesidades de luz: Brillante e indirecta, pero tolera luz baja.

Riego: Debido a su largo follaje, necesita muy poca agua y luz para mantenerse verde y saludable.

La Aspidistra, también llamada “planta de hierro”.|La Aspidistra, también llamada “planta de hierro”. (CANVA)

¿Por qué estás plantas no necesitan un riego constante?

Esto no quiere decir que no necesiten agua en absoluto, sino que requieren un riego muy espaciado para sobrevivir; además, estas especies perdonan cualquier descuido personal. Todas las plantas de esta lista solo deben regarse en los primeros centímetros de tierra y únicamente cuando estos están completamente secos. De hecho, estas plantas resistentes florecen cuando están secas. Si quiere matarlas, un riego excesivo será suficiente para lograrlo.

Lee también: 5 ARTISTAS que son Therians y no lo sabías

