Plutón retrógrado: el desafío que tendrá cada signo del zodiaco desde el 6 de mayo

El 6 de mayo de 2026 comienza uno de los tránsitos más profundos y transformadores del año: Plutón retrógrado en Acuario. Según indica la astrología, el planeta permanecerá en dicha fase hasta el 18 de octubre de 2026.

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En el sistema astrológico, los movimientos retrógrados invitan a cada signo a mirar hacia adentro, revisar procesos inconclusos y enfrentar verdades que muchas veces habían quedado postergadas. Plutón es el planeta asociado con la transformación, el poder personal, los cierres de ciclo y la regeneración.

Cuando este planeta retrograda, su energía no desaparece, sino que se vuelve interna y obliga a trabajar temas emocionales, mentales y estructurales desde la raíz. Cada signo del zodiaco vivirá un proceso distinto, pero todos estarán llamados a evolucionar.

Astrología: ¿Qué desafío tendrá cada signo con Plutón retrógrado del 6 de mayo al 18 de octubre de 2026?

Aries : deberás revisar amistades, grupos y proyectos a futuro. Algunas conexiones pueden cambiar o terminar para abrir espacio a relaciones más auténticas.

: deberás revisar amistades, grupos y proyectos a futuro. Algunas conexiones pueden cambiar o terminar para abrir espacio a relaciones más auténticas. Tauro : el desafío estará en tu rumbo profesional. Podrías replantearte metas, liderazgo o decisiones laborales que ya no reflejan quién eres hoy.

: el desafío estará en tu rumbo profesional. Podrías replantearte metas, liderazgo o decisiones laborales que ya no reflejan quién eres hoy. Géminis : cambios en tu manera de pensar. Viejas creencias pueden quedar atrás para dar lugar a una visión más amplia y consciente.

: cambios en tu manera de pensar. Viejas creencias pueden quedar atrás para dar lugar a una visión más amplia y consciente. Cáncer : será momento de transformar vínculos profundos, temas económicos compartidos o cargas emocionales acumuladas.

: será momento de transformar vínculos profundos, temas económicos compartidos o cargas emocionales acumuladas. Leo : relaciones de pareja, asociaciones y compromisos serán puestos a prueba. El desafío será construir desde la verdad.

: relaciones de pareja, asociaciones y compromisos serán puestos a prueba. El desafío será construir desde la verdad. Virgo : deberás reorganizar tu rutina, hábitos y responsabilidades. Lo que no esté funcionando pedirá cambios concretos.

: deberás reorganizar tu rutina, hábitos y responsabilidades. Lo que no esté funcionando pedirá cambios concretos. Libra : el reto estará en la expresión personal, la creatividad y la vida afectiva. Podrías cerrar una etapa para comenzar otra más alineada.

: el reto estará en la expresión personal, la creatividad y la vida afectiva. Podrías cerrar una etapa para comenzar otra más alineada. Escorpio : asuntos familiares o emocionales del pasado pueden resurgir. Será tiempo de sanar desde la raíz.

: asuntos familiares o emocionales del pasado pueden resurgir. Será tiempo de sanar desde la raíz. Sagitario : conversaciones pendientes, decisiones importantes o relaciones con hermanos y entorno cercano necesitarán una nueva mirada.

: conversaciones pendientes, decisiones importantes o relaciones con hermanos y entorno cercano necesitarán una nueva mirada. Capricornio: el desafío será revisar tu relación con la seguridad, los recursos y el valor personal. Podrías cambiar tu forma de administrar energía y dinero.

el desafío será revisar tu relación con la seguridad, los recursos y el valor personal. Podrías cambiar tu forma de administrar energía y dinero. Acuario : uno de los signos más movilizados. Plutón en tu signo te invita a dejar atrás versiones antiguas de ti para construir una identidad más auténtica.

: uno de los signos más movilizados. Plutón en tu signo te invita a dejar atrás versiones antiguas de ti para construir una identidad más auténtica. Piscis: procesos inconscientes, miedos o emociones no resueltas saldrán a la superficie. Será un período de profunda introspección.

Plutón retrógrado: ¿Cuál es la energía astrológica disponible de mayo a octubre de 2026?

El tránsito de Plutón retrógrado en Acuario, activo entre el 6 de mayo y el 18 de octubre de 2026, trae una energía de transformación interna, revisión profunda y reconstrucción personal y colectiva. Este planeta se asocia a los procesos intensos, los finales inevitables y los renacimientos.

En su fase retrógrada, esta energía se dirige hacia el interior, obligando a observar patrones, relaciones, estructuras y decisiones que ya no están alineadas con la evolución personal. En Acuario (signo asociado con la innovación, la libertad, la comunidad y la visión de futuro), el tránsito propone revisar cómo se vive la autenticidad, qué lugar ocupan los vínculos colectivos y de qué manera se está construyendo el propio camino.

Durante estos meses pueden surgir cierres, cambios inesperados, redefiniciones personales y la necesidad de desprenderse de viejas versiones de uno mismo. Aunque puede sentirse intenso, este proceso permite recuperar poder interno y avanzar con más conciencia.

Plutón retrógrado no busca destruir, sino transformar desde la raíz. Lo que cambie durante este período tendrá el potencial de construir una vida mucho más auténtica, libre y alineada con el futuro.