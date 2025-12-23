2026 de viajes: este Pueblo Mágico de Morelos es perfecto para comenzar un road trip fácil de un fin de semana

Si el 2026 lo quieres empezar con el pie derecho y una escapada de fin de semana, el estado de Morelos tiene la respuesta: el Pueblo Mágico de Tepoztlán . Al menos así lo recomienda la Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT.

Este hermoso poblado es perfecto para arrancar el año con buena energía viajera. Está muy cerca de la CDMX, conecta de inmediato con la naturaleza y envuelve a los visitantes con una atmósfera mística difícil de ignorar. Montañas imponentes, calles llenas de historia y una cultura viva hacen de Tepoztlán un lugar que se siente.

Entre las actividades imperdibles, ya sea que lo visites por primera vez o quieras regresar, están subir el Cerro del Tepozteco, recorrer el Centro Histórico, probar la gastronomía local y dejarte sorprender por sus museos y tradiciones, según la Secretaría de Turismo (SECTUR).

Este Pueblo Mágico de Morelos es de los menos visitados.|(ESPECIAL/Canva)

Pero si Tepoztlán ya lo conoces como la palma de tu mano, ChatGPT sugiere ir un paso más allá. El siguiente destino puede ser Tlayacapan, Xochitepec o Tlaltizapán de Zapata: igual de impresionantes, menos conocidos y perfectos para un road trip, ya que están muy cerca uno del otro.

¿Cómo es el clima en Tepoztlán?

Tepoztlán tiene un clima agradable incluso en invierno. Actualmente, el poblado registra lluvias ligeras, con una temperatura máxima de 21 grados y una mínima de 9, según el pronóstico para los próximos días.

El clima en Tepoztlán es agradable casi todo el año.|(ESPECIAL/GOOGLE MAPS)

Por ello, se recomienda llevar suéter calientito, ropa cómoda y una buena pijama si planeas pasar la noche. Todo dependerá, claro, de la temporada en la que viajes.

¿En qué época del año conviene visitar Tepoztlán?

Aunque Tepoztlán ofrece un clima favorable casi todo el año, la Secretaría de Turismo (Sectur) aconseja hacerlo durante sus festividades más emblemáticas:

Durante el carnaval , cuando se celebra el tradicional Brinco del Chinelo (entre febrero y marzo).

, cuando se celebra el tradicional Brinco del Chinelo (entre febrero y marzo). Entre abril y octubre , para aprovechar el mejor clima.

, para aprovechar el mejor clima. En Día de Muertos, cuando el pueblo se llena de color, ofrendas y tradición.