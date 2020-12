Mensaje de los Ángeles del 7 al 13 de diciembre 2020.

07 de diciembre - Ángel de los niños

Honro al niño precioso que llevo dentro de mí. Inicio todos los principios que me encantan. Puedes contar con el apoyo precioso de los que le rodean por si acaso . Se llevará algún disgusto, ya que los seres más queridos le quedarán fieles y generosos.



08 de diciembre - Ángel de la esencia amor

El amor está en el centro de mi vida. Disfruta de intercambios calurosos con personas que le rodean, bien sea a nivel privado o a nivel profesional. Usted tendrá la oportunidad de cambiar de punto de vista acerca de una persona que no solía apreciar.



09 de diciembre - Ángel de la Fe

Creo que el bien y la alegría me pertenecen hoy y para siempre. Usted va a recibir un regalo, una recompensa o una protección. Puede tratarse también de un secreto que le confían, ya que Ud. es digno de confianza.



10 de diciembre - Ángel de la gloria

Canto las alabanzas y la gloria de la fuente de todo tipo de vida. Si no encuentra suerte ni éxito en su vida cotidiana, pronto le tocará conocer la gracia de un milagro.

11 de diciembre - Ángel de la armonía

Cuando soy uno solo con la fuente de la vida, vivo en armonía. Usted necesita borrar todos los conflictos que le impiden sentirse profundamente feliz, acérquese a la naturaleza, sabrá devolverle la felicidad que usted anda buscando.

12 de diciembre - Ángel de los jóvenes

Me siento guiado y amado en cuanto empiezo a escoger mi camino de vida. Elija bien para que no se pierda oportunidades importantes, no vacile en poner de realce sus talentos, le servirán como bazas del éxito.

13 de diciembre - Ángel de la juventud

Compartiendo mi entusiasmo, mi buen humor y mi gusto por el juego, protejo y honro la juventud que me anima. A todos los que le rodean, les encanta su juventud espiritual y su entusiasmo.