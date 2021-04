¡Conoce los Decretos para el mes de abril, comienza a agradecer!

Decretos abril 2021

1 de abril

Yo soy un ser que vive en la abundancia, acepto y afirmo que soy un ser de luz abundante, todas mis relaciones son perfectas y doy gracias a Dios padre por ello.

2 de abril

Yo soy una persona de éxito, todas mis relaciones son perfectas y soy un potente imán para atraer hacia mí relaciones que solo vibren en la honestidad, el equilibrio y la armonía.

3 de abril

Yo soy una persona fuerte, con la claridad mental y la sabiduría necesarias para conducir todos mis emprendimientos hacia el éxito y la abundancia.

4 de abril

Yo soy una persona creativa, mi mente es un vergel de ideas prósperas que generan abundancia con facilidad.





5 de abril

Yo soy una persona intuitiva, mi ser superior guía mis pasos y tomo todas mis decisiones de la manera más acertada y beneficiosa para mí.

6 de abril

Yo soy una persona abundante, la abundancia viene a mí con facilidad y por eso hoy me doy permiso para disfrutar relajadamente de mi abundancia y de mi felicidad.

7 de abril

Yo soy una persona justa, llena de ideas inspiradoras que atraen nuevas oportunidades a mi vida de abundancia, bienestar y felicidad.

8 de abril

Yo soy una persona positiva, consciente de mi potencial y decreto que solo las cosas positivas tienen cabida en mi vida personal y me libero de todos los obstáculos que frenen mi crecimiento.





9 de abril

Yo soy una fuente de abundancia ilimitada.

10 de abril

Yo soy un canal de abundancia infinito.

11 de abril

Yo soy el poder supremo de Dios manifestado a través de mis pensamientos.

12 de abril

Yo soy la presencia divina que se manifiesta cada día a través de mi abundancia.





13 de abril

Yo soy una persona afortunada, la abundancia me persigue allá donde quiera que vaya.

14 abril

Yo soy una persona merecedora de éxito y dinero en abundancia.

15 de abril

Yo soy la luz radiante de Dios en acción.

16 de abril

Yo soy uno con Dios, y elevo mi capacidad de amar por encima del resto de sentimientos de baja vibración. Entiendo que el amor es el sentimiento que activará y abrirá puertas que me conducirán hacia el camino de la libertad y la felicidad.

17 de abril

Yo soy una persona maravillosa y perfecta, viva imagen de Dios y en Dios todo es perfección. Me amo, me acepto y acepto vivir mi vida con alegría y aceptación de mí mismo siendo consciente de que soy válido y capaz de hacer todo lo que sea capaz de imaginar.

18 de abril

Yo me perdono por todo aquello que deba perdonarme, yo perdono todo aquello que deba ser perdonado. Yo elijo vivir en libertad, paz, armonía y felicidad.

19 de abril

Yo soy amor, yo soy salud, yo soy prosperidad, yo soy uno con Dios.

20 de abril

Yo soy una persona capaz de responder de manera consciente y positiva y, por ende, todas mis creaciones vibran en la prosperidad y la abundancia.

21 de abril

Yo soy una persona merecedora de recibir amor, de recibir abundancia, de recibir prosperidad, de recibir salud. Soy amor, soy abundante, soy próspero, soy sano y soy feliz.

22 de abril

Yo soy una fuente ilimitada de vibración positiva, soy un imán poderoso para atraer amor, bienestar, equilibrio, paz, prosperidad y abundancia a mi vida.

23 de abril

Yo soy consciente y responsable de mi herencia divina.

24 de abril

Yo merezco ser feliz, merezco ser abundante y merezco ser una persona próspera y deseo lo mismo para todas las personas que en un momento u otro de mi vida se relacionen conmigo. Todo lo positivo que deseo para mí lo deseo también para los demás.

25 de abril

Yo merezco ser una persona libre, por eso acepto en mi libertad el ser como soy y por eso me muestro ante el mundo con total seguridad de mí mismo y con total confianza.

26 de abril

Yo merezco ser feliz, me amo, tengo una confianza plena en mí mismo y en que el Universo me pondrá en el camino nuevas oportunidades que me lleven a una vida de plenitud, abundancia y felicidad.

27 de abril

Yo soy hijo de Dios y, por tanto, en mí solo existe aquello que se acerque a la nobleza.

28 de abril

Yo soy hijo de Dios y en consecuencia, mi vida está llena de bendiciones.

29 de abril

Yo soy hijo de Dios, tomo conciencia clara de mi esencia divina y entiendo que un hijo de Dios es amor, es perdón, es bendición.

30 de abril

Yo soy un ser de luz que ama, respeta a su niño interior, y hoy le da amor, alegría, gozo y gloria.