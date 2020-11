¡Conoce los Decretos para el mes de noviembre!

Decretos noviembre 2020

1º de noviembre

Hoy, creo en mí mismo, confió en mí, me amo y hago honor a mi luz interior, pues es el verdadero origen de mi belleza. Comparto esta luz interior con todos los que encuentro en mi camino.

2 de noviembre:

Recuerdo y siempre tengo presente que mi belleza no tiene que ver con la talla de mi cuerpo o mi peso, mi belleza tiene que ver con quien soy, y me valoro a mí siempre.



3 de noviembre:

Soy un individuo único, seguro de mí mismo. Me acepto completa y absolutamente, sabiendo que cualquier condición negativa en mi vida es solo una sombra de los pensamientos que ya he eliminado.

4 de noviembre:

Amo la persona que soy, el día de hoy y en lo que me he convertido.

5 de noviembre:

Es mi deber vivir las mejores experiencias en mi vida y dejaré de auto sabotearme. No existen los errores.

6 de noviembre:

Agradezco por todas las lecciones que he aprendido con los tropiezos anteriores. Hoy mismo me libero de toda culpa.

7 de de noviembre:

Amo mi vida y todas las cosas magnificas que hay en ella.

8 de noviembre:

Hoy tomo el primer paso para nuevas metas. Estoy creciendo al explorar un nuevo territorio. La vida tiene muchas lecciones para mí, y este es solo el comienzo de una nueva y excitante aventura.

9 de noviembre:

Con cada paso que doy, le añado más dimensión y color a mi vida. Las cosas buenas están pasando en mi vida en este preciso momento.

10 de noviembre:

Le doy la bienvenida a las nuevas aventuras con los brazos abiertos.

11 de noviembre:

Amo mi vida y todas las grandiosas cosas que hay en ella.

12 de noviembre:

Estoy agradecido por todo lo experimentado en esta vida. Yo supero, crezco y progreso todo el tiempo.

13 de noviembre:

Mis bendiciones, así como mis dificultades, me hacen mejor individuo, y más fuerte, me hacen sentir más vivo.

14 de noviembre:

Amo mi vida y todas las cosas magnificas que hay en ella.

15 de noviembre:

Al ser agradecido, me encuentro en paz con mi vida, y me abro a lo bueno que me puede ofrecer. Me enfoco únicamente en todas las cosas grandiosas que puedo crear con alegría y expectativa.

16 de noviembre:

Siempre tengo más que suficiente dinero.

17 de noviembre:

Mi situación financiera está creciendo día a día.

18 de noviembre:

Amo mi vida y todas las cosas magnificas que hay en ella.

19 de noviembre:

El Universo me provee todo lo que necesito.

20 de noviembre:

Estoy agradecido por la habilidad que tengo para manifestar dinero.

21 de noviembre:

Estoy seguro que más dinero me está llegando.

22 de noviembre:

Estoy tan contento de que el dinero me llega en cantidades incrementales, a través de diversas fuentes de manera continua.

23 de noviembre:

Mi corazón siempre está abierto y yo irradio amor.

24 de noviembre:

A todo lugar que voy, encuentro únicamente amor.

25 de noviembre:

Estoy en paz conmigo mismo y con todo el mundo. Amo a mi prójimo y en consecuencia todos me aman.

26 de noviembre:

Soy un alma poderosa que merece tener una salud perfecta, prosperidad y relaciones personales hermosas.

27 de noviembre:

Tengo todo lo que necesito para ser feliz ahora mismo.

28 de noviembre:

Mi energía positiva atrae circunstancias y gente positiva a mi vida.

29 de noviembre:

Estoy creando un magnifico futuro para mí en este momento.

30 de noviembre:

Tengo control total de mi mundo y de mi cuerpo. Soy responsable de mí