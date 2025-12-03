El ritual navideño de Mhoni Vidente: así debes decorar tu árbol para atraer prosperidad

Además de mantener una decoración armoniosa en nuestro hogar, todos deseamos atraer un año lleno de prosperidad. Para lograrlo, es fundamental comenzar con lo que tenemos más a mano: el árbol de Navidad. Por eso, Mhoni Vidente compartió varios consejos para fomentar la buena energía a partir de algo tan sencillo y significativo como los adornos.

Cómo decorar tu árbol de Navidad para atraer dinero y buena suerte, según Mhoni Vidente

Mhoni Vidente explicó que el árbol de Navidad debe armarse con una base en tonos dorado o rojo, acompañados por algunos acentos en verde.

En su canal de YouTube, explicó que el primero se asocia con la llegada de la felicidad y el bienestar; el segundo ayuda a disipar envidias, conflictos y energías negativas; mientras que el último actúa como un comodín que aporta estabilidad y equilibrio al hogar.

Una vez armado el pino, es muy importante sumar un ángel guardián para reforzar el significado del lugar. El año pasado se utilizó uno en tonos azul, pero en esta ocasión se recomienda que sea completamente blanco.

Si no se consigue un ángel de ese color, se puede cubrir con alguna tela que le brinde la tonalidad indicada, asegurando así que cumpla con su propósito de proteger y potenciar la energía positiva en el hogar, detalló.

Asimismo, existe un ritual con 3 manzanas que puedes hacer para reforzar la atracción de las energías positivas.

¿Cómo es el ritual de las "3 Manzanas" que recomienda Mhoni Vidente?

Las manzanas deben colocarse sobre un plato de aluminio y, debajo de cada una, ubicar un billete de dólar, canela molida y un toque de polvo dorado, elementos que simbolizan abundancia. Según la vidente, la práctica debe hacerse el mismo día en que se arma el pino para potenciar su efecto energético.

Fuente: Canva El ritual con tres manzanas rojas de Mhoni Vidente atrae abundancia usando billetes, canela y polvo dorado.

Una vez preparado el ritual, se sugiere perfumarse, encender una vela blanca y un poco de incienso, y acompañar el momento con un Padre Nuestro y un Ave María. Para cerrar, se aconseja rociar el hogar con loción de siete machos, ya que, según la astróloga, ayuda a cortar la mala vibra y reforzar la entrada de energía positiva en el espacio.

¿Cómo atraer la abundancia en diciembre según Mhoni Vidente?

Según la astróloga, diciembre es ideal para activar la energía de la prosperidad. Para ello se necesitan elementos simples: una vela blanca o roja, un plato con papel aluminio, una copa con agua, incienso de sándalo, tres limones verdes, cinco monedas, canela y perfume personal.

Este ritual comienza con una limpieza energética. Se marca una cruz en cada limón, se rocían con perfume y se pasan por el cuerpo mientras se realiza una oración de agradecimiento. Luego se colocan los limones en el vaso con agua, y si flotan, significa que absorbieron cargas negativas.

Después se arma un pequeño altar: la vela perfumada, el plato con monedas, canela y el incienso. Al encender todo, se piden deseos de abundancia, estabilidad y crecimiento. Al finalizar, las monedas se guardan en la billetera y el agua con los limones se desecha fuera del hogar, sellando la energía positiva.