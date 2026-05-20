Estos signos del zodiaco vivirán una semana complicada del 18 al 24 de mayo

Cuando en el horóscopo se lee la palabra complicación, existe una verdadera preocupación por el tema monetario. Sin embargo, aunque es algo normal, las sociedades en la actualidad se enfocan sobre todo en lo material. Por ello, cabe aclarar que estos 3 signos del zodiaco no serán alterados solo en el dinero… sino en otros aspectos que generarán bastante tensión.

¿Cuáles son los 3 signos del zodiaco que tendrán problemas del 18 al 24 de mayo?

La vida tiene sus propias vicisitudes y es normal tener complicaciones de diferentes índoles. Por ello, se indica que estos 3 signos del zodiaco deben estar atentos a lo que las energías universales traen para ellos. Esto no es definitivo y tampoco se trata de preocuparte de más, por ello respira y analiza de dónde llegarán los problemas.

Escorpio

El primer gran problema se recibirá en las emociones, pues las energías astrales moverán cicatrices pasadas que aunque parecían sepultadas… siguen calando más de lo pensado. Por eso tocará enfrentarse a conversaciones incómodas o decisiones que se estaban alargando. Y solamente se anima a que seas muy cuidadoso con tus finanzas.

Mientras que en el ámbito emocional seguramente existirán desacuerdos y peleas con gente que incluso las cosas marchaban bien. Se te anima a mantener la calma y esperar que pasen estos días de complicaciones.

Aries

El estrés marcará certeramente tu semana, por lo que debes cuidar tu mente y tu cuerpo, porque no debe llevarte a la enfermedad. Y es que la energía astral te llevará al límite en presiones y situaciones laborales o familiares. Por ello se te alienta a no contestar de manera impulsiva, pues el conflicto será parte de tu cierre de mes.

Y se recalca que la influencia planetaria te llevaría a múltiples errores si actúas de manera inmediata. Ante eso, llegará esa siempre constante desesperación por no avanzar como te gustaría.

Virgo

Probablemente le toque soportar una de las semanas más emocionales de su vida. Dado que son personas totalmente acostumbradas a mantener bajo control todo lo que ocurre alrededor, los cambios muy radicales que se presentarán le llevarán a momentos altamente demandantes. En el ámbito laboral existirán decepciones y en todos los sentidos tendrá que aprender a ceder porque no existirá otra opción.