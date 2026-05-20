Confirmado: Poncho de Nigris perdió cerca de 5 millones de pesos en el Ring Royale 2026

Ring Royale 2026 fue un evento que reunió a creadores de contenido para medirse en unas peleas de boxeo, el creador de este espectáculo fue Poncho de Nigris, quien a pesar de haber sido uno de los sucesos de entretenimiento más vistos, el actor e influencer dio a conocer que, terminó pagando hasta 5 millones de pesos por esta razón.

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¿Por qué Poncho de Nigris perdió 5 millones de pesos en Ring Royale 2026?

De acuerdo con información revela por el mismo Poncho de Nigris que dio en un podcast, el regiomontano aseguró que perdió cerca de 5 millones de pesos, en este sentido, el influencer explicó que su objetivo era quedar tablas o recuperar la inversión, sin embargo, este desfalco económico se dio por algunos conflictos legales que se relacionaron con derechos de autor como: presentaciones musicales sin las licencias adecuadas, esta situación derivaron reclamaciones por parte de las disqueras internacionales y por consecuencia, la retención de ingresos que se generaron por la monetización del video en la plataforma de entretenimiento.

¿Cuánto dinero ganó Poncho con Ring Royale 2026?

Al parecer, el creador de contenido y organizador de este evento habría hecho una inversión de unos 3 millones de dólares que en pesos mexicanos son 55 millones; estos fueron destinados a la producción, promoción y logística del evento, así como para la paga de los participantes; sin embargo, aunque la cantidad exacta de cuánto ganó Poncho, no se ha dado a conocer, sin embargo, algunos especialistas han revelado que quizás, el show habría dejado como una remuneración económica de entre 5 y 10 millones de pesos.

¿Habrá segunda edición de Ring Royale en el 2027?

Aunque Poncho de Nigris tuvo que pagar una buena suma de dinero, la realidad es que, la segunda edición de Ring Royale 2027 ya es un hecho y de acuerdo con el mismo creador, tanto él como su equipo confirmaron de manera oficial que ya se encuentran trabajando la planeación del evento y con ella se busca corregir los errores con los que se tuvieron que enfrentar en el 2026.

