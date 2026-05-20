Mezclar ortiga y rooibos: por qué recomiendan y para qué sirven

Esta etapa del año genera serias problemáticas para algunas personas, pues los cambios de temperatura y el aumento de polvo y polen generan las tan conocidas alergias. Ante eso, la medicina moderna aportaría de inmediato recomendaciones con antihistamínicos, sin embargo eso no es muy cómodo para algunos. En ese sentido, la Ortiga y Rooibos pueden ayudarte a pasar estos días de manera calma y todo natural.

¿Por qué recomiendan la Ortiga y Rooibos en esta época del año?

Como se planteó desde el principio, muchos indican que prefieren el aporte natural de las plantas y sus infusiones. Y es que un sector de la población argumenta que la medicina para alergias te mantiene muy pasivo por el efecto que produce en el cuerpo, por lo que acuden a ciertos aspectos como la Ortiga y Rooibos.

En ese sentido, estos trabajan por separado pero son aliados naturales para esta temporada donde las alergias afloran. El Té de Ortiga indican que es un excelente conglomerado de compuestos que bloquean los receptores de histamina en el cuerpo, reduciendo la respuesta inflamatoria ante el polen. Es ideal para frenar el picor en la nariz y los estornudos constantes.

Mientras tanto, la quercetina del Rooibos es un antioxidante que impide que las células liberen histamina. Se recomienda beber su té en la tarde-noche, pues no contiene teína. Así la garganta no se irrita y además la congestión no empeora al irte a dormir.

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¿Cómo se hacen las infusiones de Ortiga y Rooibos para las alergias?