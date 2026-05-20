Ella es María, conoce a la nueva participante de MasterChef 24/7
La cocinera fue una de las primeras en recibir el delantal blanco y entrar al Mundo de MasterChef México 2026
MasterChef 24/7 comenzó con 22 cocineros que buscarán llegar hasta la final y conquistar con sus platillos a los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso "Poncho" Cadena. Entre las nuevas participantes de la cocina más famosa de México está María, una de las primeras concursantes en recibir el delantal blanco y lograr cruzar la puerta de entrada al Mundo del reality.
María logró superar el primer reto en vivo en el episodio de estreno con un platillo en el que combinó frijoles y huevo con carne. La concursante le comentó a Zahie Téllez que el "aporreado" es una preparación que le enseñó su abuelita, a quien recordó al llevar un cucharón de madera.
¿Quién es y a qué se dedica María de MasterChef 24/7 ?
María del Carmen Ramos Calderón es el nombre completo de la participante; en una de sus primeras presentaciones explicó que algunos la llaman Molly. Además de su gusto por la cocina, es manicurista, una profesión que le ha permitido ayudar a su familia y a su hija, a quien le dedica su esfuerzo.
A solo unos días del inicio de MasterChef 24/7, María ya se ha ganado el aprecio de algunos de sus compañeros, con quienes se ha abierto para contarsles acerca de las carencias que ha vivido y la forma en la que ha salido adelante, así como divertidas anecdotas acerca de su niñez.
Ellos son todos los cocineros de MasterChef México 2026
- Michelle Malacara
- Luis Alfonso Ramos
- Emmanuel Chiang
- Carmen Fuentes
- Flor Ramírez
- Jazmín Bernal
- Camila Romero
- Ángel Villamar Carrillo, "Antrax"
- Daniela Parra
- Ixdit Vega
- Lourdes Cruz, "Lula"
- Claudia Ruíz
- Diego Carrillo
- Julio Vázquez
- Bruno Bautista, "Lancer"
- Ricardo Cendejas
- Javier Lara, "La Chuleta Metalera"
- Nahieli Jácome, "Nash"
- Arturo López
- Alberto Palomino, "Ramahá"
- Pablo Villagrán
¿Cómo ver el 24/7 de MasterChef México 2026?
Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces podrás sintonizar la transmisión desde Disney+ y por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.