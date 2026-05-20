Ella es María, conoce a la nueva participante de MasterChef 24/7

MasterChef 24/7 comenzó con 22 cocineros que buscarán llegar hasta la final y conquistar con sus platillos a los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso "Poncho" Cadena. Entre las nuevas participantes de la cocina más famosa de México está María, una de las primeras concursantes en recibir el delantal blanco y lograr cruzar la puerta de entrada al Mundo del reality.

María logró superar el primer reto en vivo en el episodio de estreno con un platillo en el que combinó frijoles y huevo con carne. La concursante le comentó a Zahie Téllez que el "aporreado" es una preparación que le enseñó su abuelita, a quien recordó al llevar un cucharón de madera.

¿Quién es y a qué se dedica María de MasterChef 24/7 ?

María del Carmen Ramos Calderón es el nombre completo de la participante; en una de sus primeras presentaciones explicó que algunos la llaman Molly. Además de su gusto por la cocina, es manicurista, una profesión que le ha permitido ayudar a su familia y a su hija, a quien le dedica su esfuerzo.

A solo unos días del inicio de MasterChef 24/7, María ya se ha ganado el aprecio de algunos de sus compañeros, con quienes se ha abierto para contarsles acerca de las carencias que ha vivido y la forma en la que ha salido adelante, así como divertidas anecdotas acerca de su niñez.

Ellos son todos los cocineros de MasterChef México 2026

Michelle Malacara

Luis Alfonso Ramos

Emmanuel Chiang

Carmen Fuentes

Flor Ramírez

Jazmín Bernal

Camila Romero

Ángel Villamar Carrillo, "Antrax"

Daniela Parra

Ixdit Vega

Lourdes Cruz, "Lula"

Claudia Ruíz

Diego Carrillo

Julio Vázquez

Bruno Bautista, "Lancer"

Ricardo Cendejas

Javier Lara, "La Chuleta Metalera"

Nahieli Jácome, "Nash"

Arturo López

Alberto Palomino, "Ramahá"

Pablo Villagrán

¿Cómo ver el 24/7 de MasterChef México 2026?