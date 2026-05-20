Qué alimentos no debes comer para evitar golpe de calor

Aunque resulta hasta cierto punto lógico, tomar agua o bebidas que restauren tus niveles idóneos para no deshidratarte son necesarios en esta temporada. Pero en ocasiones no se dan consejos en lo que se refiere a las comidas. Por ejemplo, qué tipo de comidas deben priorizar. Entonces, conoce qué alimentos debes priorizar para evitar un golpe de calor.

¿Qué alimentos debes comer para evitar un golpe de calor?

El concepto de golpe de calor se ha puesto en los primeros sitios de uso tras conocidos casos de personas que sucumben ante las inclemencias del sol. Por ello en esta temporada donde se ha sentido el rigor del calor, se recomienda beber mucha agua, no exponerse (en la medida de los posible) en la calle en las horas más calurosas, etcétera.

Obviamente se indica que tomes mucha agua, que evites el refresco o incluso las bebidas alcohólicas, pero en esta oportunidad se indica qué alimentos debes priorizar en estas fechas. Primero, consume frutas y verduras con alto contenido en agua. Segundo, consume alimentos ligeros y frescos como yogurt, ensaladas, sopa fría o proteínas bajas en grasa.

Mientras que en el ámbito negativo suspende prácticamente de manera total los refrescos o bebidas azucaradas y el exceso de cafeína. Por supuesto, en la recomendación positiva se indica acudir al agua natural o a los electrolitos que te ayudan ante la pérdida de minerales por el sudor.

¿Por qué estos alimentos evitarían un golpe de calor?

El propósito principal de consumir estas comidas radica en mantener el cuerpo fresco, recuperar electrolitos y evitar una deshidratación. Y es que un golpe de calor es cosa seria, por lo que no vale la pena arriesgarse. En ese sentido, las frutas y verduras ayudan a hidratarse de manera natural y aportando vitaminas y minerales esenciales.

Mientras tanto, consumir alimentos ligeros evitan que exista un proceso pesado de digestión y así el cuerpo no produce más calor. Y evitar ciertas bebidas populares pero poco saludables, evita la deshidratación.