El karma no perdonará a estos 3 signos del zodiaco del 26 al 31 de enero

El primer mes del 2026 avanzó más rápido de lo que muchos esperaban y por eso su cierre se viene en los próximos días. Ante eso, el karma no perdona y así traerá las consecuencias de actos pasados en el ámbito laboral. Por ello, estos 3 signos del zodiaco esperarán algo que les puede cambiar la vida… al menos en el corto plazo.

¿Qué signos del zodiaco recibirán las consecuencias del karma?

Aunque el karma se entiende popularmente como las consecuencias negativas de tus actos, un aspecto del que nunca se habla es el de las dádivas presentes de las buenas acciones. Por ello en el horóscopo chino se habla de estas bondades que serán recibidas por los signos Perro, Gato y Serpiente.

Perro

Los nacidos en 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018 enfrentarán un ajuste de cuentas favorable para ellos. En ese sentido, todo el sacrificio, buen trabajo y disposición de ayudar en tu sitio de laburo, por fin rindió frutos. Aunque en algunos sitios no valoraron tu entrega, la oportunidad laboral con mejores condiciones está a la vuelta de la esquina. Solamente hay que ser un poco más paciente.

Gallo

Quienes nacieron en 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017 tendrán en su puerta una posibilidad que se presentará de la nada. Aunque claramente se espera analizar las cosas de la mejor manera, no habrá posibilidad de pensarlo demasiado. Aquí se te anima a confiar en tus sentidos-instintos y así lanzarte a lo que puede ser una oportunidad irrepetible.

Serpiente

Y las personas que nacieron en 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025 verán cómo las cosas se acomodan en su sitio. Incluso tu mente indicará la claridad que tanto tiempo esperaste. No hay forma de confundirse. Decisiones, charlas, pensamientos y demás cuestiones sucederán conforme al plan que siempre tuviste. Por ello, incluso se espera que haya un beneficio económico… pero primero paso a paso. Todo llegará en su debido tiempo.