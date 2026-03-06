Existe un ritual ideal para cada signo del zodiaco, de acuerdo con expertos en astrología. Este se trata del que conecta con su energía y los ayuda a cubrir sus necesidades. Pueden ser sencillos o más elaborados, dependiendo de cada situación.

En esta ocasión te presentamos los pasos rápidos para que los integrantes del horóscopo occidental puedan iniciar o concluir el día con mejor vibración y consigan conectar con su interior.

Este es el ritual ideal para cada signo del zodiaco

Ritual para signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario)

Para encender su llama interior necesitarán una vela de color dorado o naranja y una hoja de papel. En la hoja deberán escribir un objetivo que les apasione y tras encender la vela, quemarán su escrito. Mientras observan la llama visualizarán cómo se expande esta energía y conecta con su interior.

Cada signo de fuego se guía por su elemento, que los invita a la transformación y a la acción. Al finalizar pueden dejar encendida la vela o apagarla y repetir el proceso cada que lo consideren necesario.

El fuego es el elemento que invita a la acción y renovación|Pexels: cottonbro studio

Ritual para signos de Tierra (Tauro, Virgo y Capricornio)

Necesitan conectar con su energía de arraigo y con la gratitud hacia la Madre Naturaleza. Pueden hacerlo en un jardín, caminando descalzos por la tierra o el pasto, o bien tocando el barro de una maceta. También podrían decretar sus objetivos plantando una semilla y manifestando estabilidad.

Los signos de Tierra deben conectar con la naturaleza|Pexels: Olivier Bergeron

Ritual para signos de Aire (Géminis, Libra, Acuario)

Con ayuda del humo sagrado pueden conseguir claridad. El proceso consiste en encender un incienso de sándalo o de lavanda y mientras el humo se eleva escribir en una hoja de papel todo lo que aqueja su mente para después romper la carta, liberarse y permitirse fluir.

El humo del incienso ayudará a los signos de aire a purificar su interior|Pexels: Murtaza Saifee

Ritual para signos de Agua (Cáncer, Escorpio y Piscis)

El proceso ideal consiste en un baño de purificación espiritual. Pueden colocar una bañera o un recipiente con agua tibia, sal marina y pétalos de rosas, ahí sumergirán sus pies o su cuerpo completo y pedirán deshacerse de todo el peso interno para empezar a guiarse por su intuición.

