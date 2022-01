Horóscopo semanal del 1 al 7 de enero con Padme Vidente

Horóscopo Semanal

Aries: Si tienes pareja, este día la pasarán relajados y encaramados, ya les hacía falta un momento para ustedes, disfruten del amor.

Color de la semana: Rosa.

Número de la suerte: 34.

Tauro: Tauro, ya ponte a descansar, necesitas un tiempo para ti. Esta semana te llegará una fuerte suma de dinero, goza este capital para ti y solo para ti.

Color de la semana: Rojo.

Número de la suerte: 87.

Géminis: Disfrutarás de la familia y de una agradable sorpresa que les espera.

Color de la semana: Verde.

Número de la suerte: 008.

Cáncer: Estás a un paso de triunfar en esto que te has propuesto, por favor sigue insistiendo, no te rindas, eres tú el triunfador.

Color de la semana: Amarillo.

Número de la suerte: 567.

Leo: Esta semana será para emprender en algo que tenías planeado, parece que te irá tal y como lo esperas, sigue trabajando y alterna un poco los descansos también.

Color de la semana: Rojo.

Número de la suerte: 87.

Virgo: Ya gastaste tu dinero, ahora sabes que siempre será mejor tener algo ahorrado...

Color de la semana: Rosa.

Número de la suerte: 567.

Libra: Esta semana estarás tranquilo, tu año nuevo fue maravilloso y renovaste tu energía con tantas risas y momentos bonitos, no dejes que se apague tu aura de felicidad.

Color de la semana: Plata.

Número de la suerte: 4.

Escorpio: Ponle un poco más de compromiso a las relaciones de trabajo, necesitas ser más sociable, si te quedas callado y solo, no te tomarán en cuenta para lo que viene.

Color de la semana: Azul.

Número de la suerte: 7.

Sagitario: Te llegarán muchas revelaciones divinas a través de tus sentidos, tu intuición o tus sueños, no los dejes pasar, son mensajes de advertencia.

Color de la semana: Dorado.

Número de la suerte: 11 .

Capricornio: Es domingo, deja de pensar en el trabajo, este es un día para descansar y relajarte, necesitas irte a dar el baile o la cantada, así renovarás tus energías. ¡Feliz 2022!

Color de la semana: Beige.

Número de la suerte: 31.

Acuario: No es verdad que estás solo, eres tan comprensivo que no quieres echar tua cargas a otros, tienes que hablar y demostrar tus sentimientos, hay quienes te apoyarán sea cual sea tu problema, no te desanimes en este inicio de año, tendrás mucha paz si platicas con alguien.

Color de la semana: Durazno.

Número de la suerte: 345.

Piscis: Ayer inició el año nuevo, entraste con mucho éxito profesional y así seguirás durante un largo tiempo. Este día dedícalo a la familia, no por estudiar tanto, dejes de lado a quienes siempre te han apoyado y amado.

Color de la semana: Blanco.

Número de la suerte: 118.