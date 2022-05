Horóscopo semanal del 1 al 7 de mayo con Padme Vidente

Horóscopo Semanal

Aries: Abraza a tu pareja, dale ese tiempo que merece, recuerda que el amor debe ser recíproco. Tú tienes la dicha de tener a alguien que te ame profundamente.

Color de la semana: Amarillo.

Número de la suerte: 44.

Tauro: Como siempre muchos pendientes por resolver, pero ya es momento de que tomes un día de descanso o tu salud podría empeorar. Mejora tus hábitos alimenticios.

Color de la semana: Rojo.

Número de la suerte: 51.

Géminis: Todo llegará a su momento, resuelve cuanto antes todos los pendientes del trabajo. Si alguien te está dando una oportunidad laboral, no dudes en tomarla, no te caerían mal esas monedas.

Color de la semana: Rosa.

Número de la suerte: 345.

Cáncer: Cáncer, si estás terminando con una relación, debes saber que esa persona aún piensa en ti y tal vez está muy arrepentida, por tu parte, es tiempo de dar vuelta a la página. Llegará alguien mejor a tu vida.

Color de la semana: Rojo.

Número de la suerte: 778.

Leo: Esta semana pinta de mucha felicidad para ti. Oye, en verdad ya tiene que ahorrar, te estás cayendo en tus ingresos por no administrar bien tu economía.

Color de la semana: Naranja.

Número de la suerte: 887.

Virgo: ¿Cómo van esos planes a futuro? ¿Casa, auto, familia, mascota? Estás en una etapa nueva de tu vida, deja que todo llegue a su tiempo y antes de obtener algo, planea bien.

Color de la semana: Nude.

Número de la suerte: 998.

Libra: No le digas adiós a tu rutina de ejercicio, es una prioridad darle salud al cuerpo, enfócate bien para lograr ese cuerpo que has estado deseando.

Color de la semana: Dorado.

Número de la suerte: 554.



Escorpio: Escorpio, ahora conocerás genete a la que cautivarñas por tu belleza, no te dejes llevar por la primera impresión, pero esta es una buena señal de que el amor verdadero está cerca de llegar.

Color de la semana: Verde.

Número de la suerte: 3557.

Sagitario: ¿Qué pasó con esa autoestima? No dejes que lo ue no ha sucedido tome el control de tus pensamientos, realiza lo que quieres, no solo lo imagines. ¡Busca tu felicidad y sé tú mismo!

Color de la semana: Café.

Número de la suerte: 2.

Capricornio: Evita el desorden, evita la tristeza y las peleas familiares. Ten más paciencia con los más jóvenes y no te tomes todo a pecho.

Color de la semana: Morado.

Número de la suerte: 77.

Acuario: Alguien está enamorado de ti y pronto sabrás de quién se trata. No dudes de tu belleza, admírate como los demás lo hacen. Lo tienes todo.

Color de la semana: Verde.

Número de la suerte: 999.

Piscis: ¡Muy buenas noticias para ti! Estás por terminar una etapa para entrara otra más fructífera. Oye, ve comprando el cochinito porque comenzarán a llegar los ingresos fuertes.

Color de la semana: Verde.

Número de la suerte: 55.