Horóscopo semanal del 6 al 13 de febrero con Padme Vidente

Aries

Parece que esta semana estás con todo en el amor, los pretendientes no te faltarán, puede que entre ellos se encuentre el o la indicada.

Color de la semana: Índigo.

Número de la semana: 48.

Tauro

Tu semana próxima vendrá con mucha paz, te llega un dnero que te deben, eso te dejará más tranquilo. Oye, no olvides comunicarte con alguien de la familia que es de la tercera edad, tú sabes quien es.

Color de la semana: Amarillo.

Número de la semana: 3000.

Géminis

No te preocupes por el trabajo, tú tienes la suerte de que si te sales de uno, a los dos días ya tienes otro, pero ese no es el chiste, lo que la vida te dice qes que te dediques a lo que amas, tu talento te hará feliz y muy rico.

Color de la semana: Gris.

Número de la semana: 675.

Cáncer

Cáncer, evita las confrontaciones con tu pareja, no seas celoso, si sigues con esa actitud, quebrantarás una buena relación.

Color de la semana: Naranja.

Numero de la semana: 10.

Leo

Leo, necesitas un descanso ya mismo, decide darte un tiempo para tomar algo que te guste o caminar por el campo. Tienes mucha tensión en la espalda, ve a darte un masaje.

Color de la semana: Azul Marino.

Número e la semana: 11.

Virgo

¿Últimamente has tenido pesadillas? No las pases por alto, son mensajes urgentes que debes atender, posiblemente te avisen de algo que sucederá, cuídate mucho.

Color de la semana: Plata.

Número de la semana: 1220.

Libra

Libra, necesitas ir al médico, puede que esta semana estés presentando algunos malestares extraños, no te descuides.

Color de la semana: Rosa.

Número de la semana: 3586.

Escorpio

La persona con la que estás saliendo, trae algo entre manos, no te dejes caer tan fácil, debes evaluar bien su carácter y preguntarte si con él y sus acciones es con quien quieres pasar el resto de tu vida. Es un buen ejercicio.

Color de la semana: Rojo.

Número de la semana: 1.

Sagitario

Conocerás a una muchacha que te robará el corazón, es probable que al fin rompas ese ciclo de soltería.

Color de la semana: Rojo.

Número de la semana: 500.

Capricornio

Cuidado con las bebidas alcohólicas, están bien por un rato de diversión, pero no te excedas.

Color de la semana: Verde.

Número de la semana: 6.

Acuario

No te desanimes si no te has embarazado, sabes que no andas muy bien económicamente, pero déjame decirte que esa mala racha está por terminar, no solo hay un bebé en el futuro, son varios y tu estabilidad económica mejorará.

Color de la semana: Blanco.

Número de la semana: 043.

Piscis

Es buen momento para casarte, esta pareja es la indicada, te ama de verdad y es capaz de todo por ti. Oye, ya deja de tomarle la palabra a tua padres, eres independiente y ellos te martirizan mucho, ve pensando en ya buscar algo para ti.

Color de la semana: Dorado.

Número de la semana: 6.