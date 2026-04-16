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3 objetos que debes dejar fuera de casa si eres Aries y quieres abundancia durante la segunda quincena de abril

Menos acumulación, más orden y limpieza son clave para llamar la abundancia esta segunda quincena de abril.

3 objetos que debes dejar fuera de casa si eres Aries y quieres abundancia durante la segunda quincena de abril
3 objetos que debes dejar fuera de casa si eres Aries y quieres abundancia durante la segunda quincena de abril

Escrito por: Hugo Pantoja

La segunda quincena del mes puede ser un momento complicado para muchas personas pero si eres aries, puedes aprovechar tu tendencia en crecimiento para poder atraer la fortuna a tu hogar de manera sencilla solo modificando algunos objetos que debes evitar.

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Como atraer la abundancia si eres aires durante la segunda quincena del mes de abril

Si eres del signo Aries, la segunda quincena de abril llega con una oportunidad energética para transformar tus espacios y favorecer el flujo de abundancia. Dentro del universo de las energías existen ciertos objetos que debes evitar mantener dentro de tu hogar si pretendes abrir las puertas a la abundancia.

Objetos rotos dañados y en especial espejos

Dentro del simbolismo del hogar existen objetos que debes evitar mantener si se encuentran rotos, ya sean tasas o muebles, pero en especial espejos, pues la creencia popular indica que se llama a la mala suerte, además de ser un símbolo de la interrupción del flujo energético dentro del hogar.

Objetos rotos dañados y en especial espejos
Objetos rotos dañados y en especial espejos

Ropa sin usar o en mal estado

Además de ser una mala práctica para el orden del hogar, el guardar prendas que ya no se utilizan no solo afecta la energía dentro del hogar, sino que afecta directamente al portador del signo aries, el cual se define por la acción, por lo que al liberar espacio se obtiene claridad mental y un mejor flujo de energías.

Ropa sin usar o en mal estado
Ropa sin usar o en mal estado

Facturas y tickets de compra

El acumular facturas viejas, tickets y recibos no solo rompe con el espacio visual del hogar, sino que también afecta directamente al flujo de energías, por lo que al dejar ir estos elementos no solo se cierran ciclos, sino que se libera un peso emocional importante.

Facturas y tickets de compra
Facturas y tickets de compra|Pexels

Cómo potenciar la energía en casa para llamar a la abundancia

Un espacio organizado y limpio es indispensable para transformar la mente y atraer la abundancia por lo que, si buscas llamar a la prosperidad durante la segunda quincena de abril del 2026, serán los hábitos pensados en la organización y limpieza los que más te ayudarán.

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