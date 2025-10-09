Este es el signo más inocente de todo el zodiaco

Todas las personas tenemos determinada forma de ser en medio de la sociedad y esto es lo que se conoce como personalidad. Sobre esta, la Astrología afirma que está determinada por el universo y la fecha en que nacemos, por lo que en esta oportunidad nos señala qué signo del zodiaco se caracteriza por ser el más inocente de todos.

Dua Lipa recurre a la astrología para tratar sus problemas Crédito: Bang Showbiz [VIDEO] Dua Lipa prefiere recurrir a su astróloga en lugar de ir al terapeuta.

La Astrología es una de las creencias más aceptadas en el mundo entero. No solo se destaca por sus predicciones sobre el presente y el futuro, sino que ha logrado detallar cuáles son los rasgos más destacados de la personalidad de cada uno de los doce signos del zodiaco.

¿Personalidad y Astrología?

De acuerdo con el trabajo que viene realizando desde hace muchos años, la Astrología afirma que la forma de ser de las personas tiene una gran influencia del universo y sus energías. Según esta creencia, al momento de nacer quedamos inmersos dentro de uno de los signos del zodiaco y a través de estos no solo recibimos las predicciones sino que también adoptamos ciertos rasgos.

Esto quiere decir que las energías del universo determinan debilidades, fortalezas y parámetros de comportamiento que son comunes entre las personas que comparten el mismo signo del zodiaco. La personalidad queda expuesta, al menos sus atributos más sobresalientes, por la Astrología que permite así conocernos mejor a nosotros mismos y a quienes nos rodean.

¿Cuál es el signo más inocente?

Es en este marco que la Astrología ha dejado en claro que uno de los doce signos del zodiaco es considerado como el más bueno, el más inocente de todos. Esta cualidad puede ser tomada como algo muy positivo en la personalidad de alguien, pero también puede dar lugar a que otros se aprovechen de ella.

La Astrología confirma que el signo de Piscis es el más inocente de todo el zodiaco ya que vive en un mundo interior de mucha fantasía, además de que le cuesta poner límites y decir que no. Además, son personas que no tienen maldad ya que su corazón es muy grande, por lo que expresan mucha ternura, son sensibles y empáticas.