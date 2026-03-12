¿Cómo se supera el final de “La Reina del Flow 3”? Aquí las 4 mejores series

Si bien el desenlace de “La Reina del Flow 3” nos tiene tristes a todos los fanáticos que desde 2018 cantamos y bailamos las canciones de Charly Flow y Yeimy Montoya, el talento de sus actores sigue brillando. Aunque Caracol aún no confirma una cuarta temporada, los seguidores no tienen por qué despedirse de sus ídolos.

¿Dónde ver a los actores de “La Reina del Flow 3”?

Mientras la audiencia espera con ansias más noticias de la gira de conciertos confirmada para este 2026, aquí traemos un abanico de oportunidades para ver a tus actores favoritos en producciones recientes y exitosas.

Carolina Ramírez (Yeimy Montoya): "En El Barro"

A la par del fenómeno de la tercera entrega de “La Reina”, se estrenó recientemente la nueva temporada de “En El Barro”. En esta producción vemos a una Carolina Ramírez protagónica y multifacética. La serie está disponible en Netflix y cuenta con dos temporadas de 8 capítulos cada una. En el reparto, Carolina comparte escena con figuras como Ana Garibaldi, Lorena Vega, Inés Estévez y Juan Minujín, en un drama carcelario femenino de alto impacto.

Carlos Torres (Charly Flow)

El eterno Charly Flow no se detiene. Una de sus incursiones recientes más comentadas fue en "Pedro el escamoso: Más escamoso que nunca", donde trabajó al lado de Miguel Varoni en una comedia de 23 capítulos que sacó a relucir su carisma.

Sin embargo, su proyecto más reciente es “Medusa”, un thriller de 12 capítulos donde trabaja nuevamente junto a Mabel Moreno (quien dio vida a Gema en la primera temporada).

Mariana Gómez (Irma "El Huracán")

La actriz y cantante se hizo mayormente conocida a nivel global por protagonizar “Arelys Henao: canto para no llorar”. Esta producción de 65 capítulos narra la vida de la icónica compositora de música popular colombiana. Al igual que en su papel de "El Huracán", Mariana utiliza su propia voz para interpretar las canciones, demostrando que su talento musical es tan real como su capacidad actoral.

Juan Manuel Restrepo (Erick Cruz)

Al actor que dio vida al "Pez Koi" lo podemos ver en dos facetas muy distintas. Primero, en la nueva versión de la mítica “Pasión de Gavilanes”, que cuenta con 71 episodios cargados de drama. Por otro lado, destaca en la divertida serie “Manes”, que ya suma 3 temporadas y 18 capítulos. En esta última, actúa al lado de estrellas como Sebastián Carvajal, Laura Londoño, Diego Cadavid y Juan Pablo Urrego.

