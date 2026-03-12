uno nuevo

Uñas de fresas: 16 diseños delicados y femeninos para lucir una manicura aesthetic esta primavera 2026

Las uñas de fresas estarán en tendencia esta primavera de 2026. Checa estos 16 diseños delicados y femeninos que te harán lucir una manicura 100% aesthetic.

¡Súmate a la tendencia y presume tus uñas con fresas esta primavera 2026! Checa estos diseños | Crédito: Pinterest

Escrito por: Daniela Arvizu

Si buscas estar en tendencia esta primavera 2026, sin duda, las uñas de fresas son para ti. Ya sea que apliques pequeños estampados o combines diseños, las strawberry nails te harán lucir una manicura hermosa y 100% aesthetic. A continuación, te compartimos 16 ideas delicadas y femeninas, para que no tengas que hacer nada más que agendar cita con tu manicurista de confianza.

Checa estos 16 diseños delicados y femeninos de uñas de fresas que estarán en tendencia esta primavera 2026 y te harán lucir una manicura aesthetic:

  • Estampados pequeños: Si buscas un acabado tierno y lindo, los estampados de fresas pequeños son ideales para ti. Puedes complementar con flores o dots (puntitos) para elevar tu manicura y hacerla aún más aesthetic. Checa estas 4 inspiraciones:
estampados pequeños - diseños de uñas con fresas
|Crédito: Pinterest

  • French Nails: Dale un twist a este diseño clásico con unas hermosas fresas. Puedes usar estampados pequeños sobre el french original, esparcir fresitas en todas las uñas o sustituir la línea del clásico francés por la punta de la fresa. ¿Qué te parecen estas 4 ideas?
french nails - diseños de uñas con fresas
|Crédito: Pinterest

  • Combina diseños: No te quedes con un sólo diseño. Echa a volar tu imaginación y combina bases planas con estampados pequeños. Esto hará que tu manicura no luzca tan saturada y se vea igual de hermosa. Mira estos 4 diseños:
combina diseños - diseños de uñas con fresas
|Crédito: Pinterest

  • Pink Dots: Los puntos en tonos rojizos se asemejan a la textura de las fresas por lo que son perfectos para este tipo de diseños. Además, se ven súper delicados y femeninos. ¿Qué te parecen estas 4 inspiraciones?
pink dots - diseños de uñas con fresas
|Crédito: Pinterest

¿Qué esperas? ¡Elige el diseño que más te guste y agenda cita con tu manicurista! Recuerda que estamos a escasos días para que dé inicio la primavera, por lo que aún tienes algo de tiempo para decidirte. Con cualquiera de estos diseños tus uñas lucirán preciosas.

