5 playas baratas y cerca de la CDMX para pasar Semana Santa este 2026 según la IA

Con la llegada de la primavera, temporada de calor y las vacaciones de Semana Santa, muchas personas que viven en la Ciudad de México comienzan a buscar destinos accesibles para descansar sin gastar demasiado dinero, principalmente son búsquedas que se enfocan en playas, por lo que aquí te dejamos 5 opciones para que disfrutes con tu familia del sol, mar y arena.

Según la IA (Inteligencia Artificial) a partir de un análisis basado en costos accesibles, popularidad turística y distancia ha destacado algunas playas cercanas a la capital del país que puedes visitar sin la necesidad de adquirir vuelos costosos y pueden llegar a ellas por carretera.

Estas son las 5 playas más económicas y relativamente cercanas a la CDMX para disfrutar del mar esta Semana Santa de 2026.

Acapulco, Guerrero

Uno de los vestidos preferidos por los capitalinos es ir a las playas de Acapulco, Guerrero, aproximadamente se encuentra entre unas 5 o 6 horas de distancia de la Ciudad de México si se viaja por carretera. Asimismo, ofrece varias opciones de hospedaje para todos los presupuestos.

Entre las playas que más destacan son: Playa Condesa, Icacos, Caleta y Puerto Marqués. Cuesta es uno de los mejores lugares si eres de los que te gusta disfrutar de las tardes rojizas y ver cómo se despide el sol. Si lo que buscas son aguas claras, Majahua es la mejor opción para disfrutar con tu familia.

Costa Esmeralda, Veracruz

A tan solo 5 horas de distancia de la Ciudad de México podrás disfrutar de la franja de playas que destacan por su tono verde del mar.

La mejor temporada para disfrutar de su clima cálido y soleado es durante los meses de marzo a junio. Para llegar allá saliendo de la CDMX deberás tomar la autopista México- Pachuca, después incorpórate a la carretera que va de Tulancingo a Tuxpan Dirección Poza Rica, Veracruz y finalmente ve a la ruta que dirige a Costa Esmeralda.

Las playas más reconocidas son: Playa Casitas, Chachalacas y Monte Gordo en ellas podrás encontrar distintos hoteles pequeños, cabañas y hostales frente al mar.

Tecolutla, Veracruz

Otra opción económica es Tecolutla, igual se encuentra en el estado de Veracruz, es reconocido por ser un destino turístico tranquilo, famoso por su flora, manglares y su extensa playa. En esta playa se encuentran tanto restaurantes como hoteles con tarifas bajas, además ofrece un ambiente relajado.

Barra de Cazones, Veracruz

Barra de Cazones es una de las playas menos conocidas, sin embargo, en los últimos años ha ganado gran popularidad debido a que ofrece experiencias tranquilas, ideales para alejarte por unos días del ajetreo de la capital del país.

Sus paisajes naturales y precios accesibles de comida y hospedaje lo colocan como una alternativa bonita y accesible.

Tuxpan, Veracruz

Considerada como una de las playas más cercanas al Valle de México con tan solo 4 horas de distancia. Su principal atractivo es Playa Tuxpan, conocida por su arena fina, ambiente familiar, clima cálido y precios accesibles en comida y hospedajes.