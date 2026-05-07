Los signos más afectados en lo que resta de 2026 por influencia de Plutón retrógrado en Acuario

Desde el 6 de mayo hasta el 18 de octubre de 2026, el clima astrológico estará marcado por uno de los movimientos más profundos del año: Plutón retrógrado en Acuario. Este tránsito invita a revisar estructuras internas, vínculos, proyectos y decisiones que ya no están alineadas con la evolución personal.

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En astrología, cuando Plutón retrograda, lo que parecía estable puede transformarse desde la raíz. A diferencia de otros tránsitos rápidos, la influencia plutoniana trabaja en procesos profundos y de largo plazo.

Por eso, durante los próximos meses, muchas personas sentirán cierres, cambios inesperados y una necesidad creciente de reinventarse. Aunque todos los signos vivirán esta energía, algunos serán los más movilizados por esta etapa de transformación.

¿Cuáles son los signos más afectados por Plutón retrógrado en Acuario en 2026?

Aries : cambios en amistades, proyectos y visión de futuro. Durante estos meses podrías alejarte de ciertos grupos o redefinir objetivos que venías sosteniendo desde hace años. El desafío será elegir conexiones más auténticas y dejar atrás vínculos por costumbre.

: cambios en amistades, proyectos y visión de futuro. Durante estos meses podrías alejarte de ciertos grupos o redefinir objetivos que venías sosteniendo desde hace años. El desafío será elegir conexiones más auténticas y dejar atrás vínculos por costumbre. Tauro : transformación en el rumbo profesional. Estructuras laborales, metas personales o responsabilidades pueden cambiar de forma inesperada. Será momento de redefinir qué significa el éxito para ti.

: transformación en el rumbo profesional. Estructuras laborales, metas personales o responsabilidades pueden cambiar de forma inesperada. Será momento de redefinir qué significa el éxito para ti. Leo : pruebas en relaciones y asociaciones importantes. Vínculos personales, profesionales o de pareja podrían atravesar conversaciones decisivas. Lo que no tenga bases sólidas pedirá una transformación.

: pruebas en relaciones y asociaciones importantes. Vínculos personales, profesionales o de pareja podrían atravesar conversaciones decisivas. Lo que no tenga bases sólidas pedirá una transformación. Escorpio : sanación de temas familiares y emocionales. El pasado podría volver para ser resuelto. Habrá procesos profundos relacionados con el hogar, la familia o heridas emocionales no cerradas.

: sanación de temas familiares y emocionales. El pasado podría volver para ser resuelto. Habrá procesos profundos relacionados con el hogar, la familia o heridas emocionales no cerradas. Acuario : reinvención total de identidad. Uno de los signos más movilizados. Plutón en tu signo te impulsa a dejar atrás viejas versiones de ti para construir una nueva etapa mucho más auténtica.

: reinvención total de identidad. Uno de los signos más movilizados. Plutón en tu signo te impulsa a dejar atrás viejas versiones de ti para construir una nueva etapa mucho más auténtica. Capricornio: revisión de seguridad, recursos y autoestima. Cambios económicos o internos pueden obligarte a replantear prioridades y tu forma de construir estabilidad.

Plutón retrógrado en Acuario: ¿Cuál es la energía astrológica disponible en 2026?

El tránsito de Plutón retrógrado en Acuario, activo entre el 6 de mayo y el 18 de octubre de 2026, trae una energía de transformación profunda, revisión interna y evolución colectiva. Este planeta representa el poder, la regeneración, los finales necesarios y los procesos que cambian la vida desde la raíz.

Cuando entra en fase retrógrada, su energía se dirige hacia el interior, invitando a revisar patrones, decisiones y estructuras que ya no permiten crecer. En Acuario (signo relacionado con la libertad, la innovación, la comunidad y la visión de futuro), este tránsito plantea preguntas clave: ¿Qué partes de la identidad ya no representan quién eres? ¿Qué vínculos deben cambiar? ¿Qué estructuras necesitan renovarse?

Durante estos meses pueden aparecer cierres inesperados, cambios de entorno, distanciamientos o profundas revelaciones internas. Aunque puede sentirse intenso, este proceso tiene un propósito evolutivo: liberar aquello que ya cumplió su ciclo.

Plutón retrógrado en Acuario no busca comodidad, sino transformación. Lo que cambie entre mayo y octubre de 2026, tendrá el potencial de abrir una nueva etapa mucho más auténtica, consciente y alineada con el futuro.