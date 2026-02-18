Los signos que serán afectados por una era kármica

Hace unos días comenzó el tránsito de Saturno en Aries que es uno de los más poderosos del año. En cuanto a Saturno es conocido como el “gran maestro, ya que es un planeta de la disciplina, la responsabilidad y las lecciones kármicas.

Este planeta al cambiar de signo pues da inicio a un nuevo ciclo evolutivo. Y es que este tránsito no es menor. Lo que hará este cambio es abrir un capítulo kármico que durará tres años y afectará a todos los signos, pero en especial a Aries, Cáncer, Capricornio y Libra.

¿Cuáles son los signos que se verán afectados por la era kármica?

Aries

Saturno impacta directamente en Aries por lo que en los próximos tres años tendrá que reestructurar su identidad, imagen y la manera en la que se presentará al mundo. En este tiempo es muy probable que enfrentes inseguridades ocultas, redefine tu propósito personal y experimentar pruebas que fortalezcan tu carácter.

Es importante que tengas en cuenta que este movimiento no apagará tu fuego sino que lo va a refinar. Tu confianza impulsiva se va a transformar en seguridad auténtica. Al finalizar este ciclo, tu liderazgo será más sólido y tu presencia más respetada.

Cáncer

Este signo verá activada su décima casa que es de la carrera, reputación pública y metas a largo plazo. Es probable que sientas mucha exigencia, que las responsabilidades aumenten, que el reconocimiento tarde en llegar y las expectativas pesarán más que nunca.

No lo tomes como un castigo sino como una preparación. En estos años podrás asumir un rol de liderazgo cambiar de rumbo profesional, construir un proyecto sólido o consolidar tu autoridad. Aprenderás que el éxito duradero se construye paso a paso.

Signos|bymuratdeniz/Getty Images/iStockphoto

Capricornio

Saturno es el regente de Capricornio por lo que no serán tiempos sencillos. El movimiento de este planeta en Aries activará tu cuarta casa: hogar, familia y raíces emocionales. Es probable que surjan conflictos familiares no resueltos, necesidad de establecer límites claros, cambios en tu vivienda o entorno doméstico y conversaciones necesarias pero incómodas.

Es momento de cimientos emocionales por lo que es momento de asumir responsabilidad sobre tu bienestar interno y redefinir lo que significa “hogar” para ti. Al finalizar el ciclo, tendrás mayor estabilidad emocional y relaciones más maduras.