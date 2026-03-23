Los signos que deberán trabajar en su autoestima entre el 23 y el 30 de marzo de 2026

Comenzamos a transitar los últimos días del mes de marzo y las personas vuelcan toda su intriga en las creencias que les dan pistas sobre cómo el universo las puede sorprender. La Numerología, la Astrología y el Tarot aparecen entre las más elegidas.

Noticias Colima del 20 de marzo 2026

Las predicciones de estas creencias dan cuenta sobre cómo las energías del universo, los números y las personales se combinan para influir en diferentes aspectos de la vida. Ahora, en este último tramo del mes, la Numerología sorprende con una recomendación que apunta a tres signos del zodiaco en especial.

El fin de marzo para la Numerología

Para esta última semana de marzo, la Numerología diagrama sus predicciones en torno a la vibración del número 9, debido a la suma de del año 2+0+2+6=10 y luego 1+0=1; la suma de marzo 3 y que culmina como 4 al sumarse ambas como base mensual. A eso hay que añadirle el cierre de marzo que actúa como un puente de culminación.

Por lo tanto, esta vibración energética es tomada por la Numerología como un periodo de "limpieza profunda" y cierre de ciclos. Para esta creencia, es un momento ideal para soltar proyectos que no prosperaron o hábitos que se sienten pesados, permitiendo que la estructura del año progrese sin cargas innecesarias.

¿Qué signos deben trabajar en su autoestima?

Esta semana de marzo potencia la sensibilidad y el humanismo, además de conectar con la empatía. Por lo tanto, para el periodo del 23 al 30 de marzo de 2026, la Numerología sugiere un enfoque particular en el fortalecimiento del "yo interno".

Las predicciones de esta creencia precisan que entramos en una frecuencia que favorece la introspección y el valor propio. En este marco, señala que los siguientes signos del zodiaco encontrarán mayores beneficios al trabajar en su autoestima:

