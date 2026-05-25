Cómo hacer juguetes caseros de Peppa Pig para desarrollar la comprensión de los niños
Las actividades recreativas son gran opción para estimular las habilidades de los pequeños, justo para lo que sirven los juguetes de Peppa Pig hechos en casa.
El aprendizaje mediante los juegos es una de las mejores formas para que los niños descubran cosas nuevas y fortalezcan ciertas habilidades que son esenciales para su desarrollo. Por ejemplo, están los juguetes inspirados en caricaturas como Peppa Pig y que se pueden hacer a mano para crear momentos inolvidables mientras ejercitan la comprensión.
Los 3 juguetes caseros de Peppa Pig que ayudan a mejorar la comprensión y son ideales para niños
- Memorama de Peppa Pig para la agilidad mental. Las cartas en un juego de memorama sirven muy bien para poner en práctica la memoria y la asociación de ideas gracias a que recurren a la agilidad mental, según explica un artículo de Raising Children Network. Así que puedes organizar una tarde de manualidades con tus pequeños para que se la pasen muy divertidos cortando las cartas.
Solo se necesitan al menos 10 pares de tarjetas con ilustraciones de Peppa Pig, ya sea descargadas de internet o dibujadas a mano para que queden personalizadas. Y si quieres evitar que se maltraten con el uso, se pueden forrar con micas transparentes y así no habrá que preocuparse por nada a la hora de jugar.
- Ruleta de emociones con los personajes de Peppa Pig. Si tienes niños de entre 3 a 5 años, están en una excelente edad para aprender sobre las emociones y cómo pueden manejarlas, ya que de acuerdo con datos de Web MD este momento es idóneo para beneficiar a su desarrollo. Una opción de juguetes caseros con Peppa Pig son las ruletas que representen diferentes sentimientos.
Necesitas recortar una caja de cartón en forma de círculo, pintarla de colores llamativos y decorarla con figuras de los personajes de esta caricatura infantil, ya sea hechos con foamy, dibujados o impresos. A cada imagen se le debe asignar una emoción y cuando la ruleta las seleccione, los menores deben expresarse libremente.
- Rompecabezas de Peppa Pig para hacer juguetes caseros. Otro de los juegos más divertidos para niños que también favorecen con la comprensión, son los rompecabezas. Una investigación de National Institutes of Health menciona que este tipo de actividades ayudan a que los pequeños a que comprendan mejor las formas y los colores, fortalecen el razonamiento y hasta son un soporte para resolver problemas.
Se requieren recortes de ilustraciones, cartulina o papel endurecido, tijeras y pegamento. Si quieres hacerlo más fácil, diseña los tableros en la computadora e imprímelos para que solo se dediquen a jugar.