4 ideas de peinados de “Zoey” de “KPop Demon Hunters” para una fiesta de cumpleaños infantil

Por su eterno buen humor y su personalidad tierna, la rapera y compositora de "Las Guerreras KPop" se ha convertido en uno de los personajes favoritos de muchísimas niñas. Si tu hija o sobrina está entre sus fans, te compartimos a continuación algunas ideas de peinados de "Zoey" de "KPop Demon Hunters", que quedan perfectos para una fiesta de cumpleaños.

El cabello de "Zoey" es relativamente más fácil de lograr que los de "Rumi" o "Mira", pues no implica un color de fantasía. Sin embargo, existen tutoriales con instrucciones precisas para que te quede idéntico.

4 ideas de peinados de "Zoey" de "KPop Demon Hunters"

1. Con fleco postizo

La primera idea que te compartimos consiste en seguir el peinado de "Zoey" con

pelo natural y usando pinzas especiales para mayor precisión. También integra un fleco postizo cortado y alaciado, que resulta una gran opción para quienes no tienen fleco natural o lo tienen, pero es muy distinto al del personaje.

2. Con fleco natural

Esta es una versión un poco más simplificada del peinado con chonguitos hechos a partir de trenzas, pero aquí no se empleó un fleco postizo. Si tu hija o sobrina tiene fleco, así puedes adaptarlo para que se parezca al de la integrante de "Huntrix".

3. Peinado de "Zoey" de "KPop Demon Hunters", con brillo

#tutorial #zoey #viraltiktok ♬ sonido original - Estética infantil Playa @dpekesy_pekas Así de rápido, fácil y sencillo🤩 puedes realizar el peinado de Zoey de las Guerreras k pop🧚🏻‍♀️. ✨Tip para que se dejen peinar✨ -Dale un snack a tu pequeña -ofrece un libro, TV o tablet -inventa una historia que la atrape Lo importante es ser constante y paciente y cuando menos te lo esperes tu peka te pedirá que la peines. Peinar a tu pequeña fortalece el vínculo madre e hija👧 ¿Cuál es el personaje favorito de tu Pekita?🧚🏻‍♀️ #huntrix

El pelo de "Zoey" de "Las Guerreras KPop" es oscuro naturalmente, lo cual es muchísimo más adaptable que el resto de las "Huntrix" porque llevan colores de fantasía. Sin embargo, existen maneras de darle toques de color y brillo al peinado para la fiesta de cumpleaños de tu hija o sobrina. Por ejemplo, en línea puedes comprar glitter especial para utilizarse en cabello; aquí puedes ver una muestra de cómo queda.

4. En pelo corto

También las niñas con pelo corto pueden lucir el peinado de "Zoey" de "KPop Demon Hunters", y con pocas modificaciones. Realmente la única diferencia es que los chonguitos quedan mucho más pequeños, pero no cambia la forma del look y el fleco puede funcionar de la misma manera.