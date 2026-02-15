Los signos que van a tener buena suerte en la semana del 16 al 22 de febrero

Del 16 al 22 de febrero es una nueva semana que iniciamos, en la que podemos aprovechar los días para cumplir con todos nuestros compromisos. Sin embargo, en el tema astrológico, es importante que nos preparemos, ya que para ciertos signos se acerca una buena temporada que deben aprovechar al máximo.

Es así que te vamos a explicar qué horóscopos van a tener buena suerte en los siguientes días; utiliza esos momentos a tu favor y toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a realizar.

¿Qué signos van a tener suerte?

En esta ocasión vamos a hacer énfasis en los signos del zodiaco chino; esto se debe a que el próximo 17 de febrero se hará el Año Nuevo Chino 2026, siendo un comienzo diferente para todos, por lo que ciertas energías van a favorecer a todos. Estos son los horóscopos que del 16 al 22 de febrero van a ser favorecidos con buena suerte:

Tigre : Toma decisiones estratégicas, puesto que esto te va a ayudar a obtener credibilidad laboral, además de poder demostrar tu liderazgo. Pero ten cuidado, debes evitar la ira, ya que esto podría generar importantes retrasos.

: Toma decisiones estratégicas, puesto que esto te va a ayudar a obtener credibilidad laboral, además de poder demostrar tu liderazgo. Pero ten cuidado, debes evitar la ira, ya que esto podría generar importantes retrasos. Serpiente : Se viene una semana estratégica, todo va a depender de tu intención, así que escribe tu meta para que lo puedas proyectar y culminar antes del fin de semana.

: Se viene una estratégica, todo va a depender de tu intención, así que escribe tu meta para que lo puedas proyectar y culminar antes del fin de semana. Gallo : Se va a activar la productividad; no caigas en posturas rígidas, así que deberás ser flexible y limpiar tu campo vibracional para poder tener un crecimiento personal.

: Se va a activar la productividad; no caigas en posturas rígidas, así que deberás ser flexible y limpiar tu campo vibracional para poder tener un crecimiento personal. Rata: Se avecina una conversación decisiva, se te presentará una charla inesperada; evita pensamientos negativos para que eso no te impida seguir adelante.

¿Qué cosas atraen la buena suerte?

Aunque los signos anteriores que mencionamos van a tener buena suerte en la siguiente semana del 16 al 22 de febrero, es importante incorporar elementos que nos ayuden a atraer el éxito y alejar las malas vibras. En primer lugar, puedes incorporar el ritual de las monedas, que consiste en colocar monedas chinas en un costal rojo.

Otro consiste en hacer una limpieza del hogar, con la principal finalidad de eliminar todo aquello que no necesitemos; de esta manera sacamos todo lo que atraiga la pobreza y escasez. No esperes más y pon a prueba todas las recomendaciones que te hicimos.