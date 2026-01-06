Estos son los signos que se enamorarán de una persona tóxica desde el 6 de enero
Es importante que tengas en cuenta los consejos para que no rompan tu corazón.
Comenzamos un nuevo año por lo que tenemos que tener en claro que enero es un mes inocente en cuanto a lo emocional. Si bien nos invita a empezar con ganas todos los proyectos, pues a los días puede que bajen un poco las defensas y las astrología hace su advertencia.
De esta manera hay signos que deben tener mucho cuidado de quien se enamoran porque puede que no sea una relación sana y recíproca. No debes repetir lo que sabes que no va a funcionar.
¿Cuáles son los signos que se enamorarán de quien no le conviene?
CÁNCER
Este mes estás con un corazón blando pero con la nostalgia activa. Si te llegas a enamorar de alguien puede que sea de una persona emocionalmente rota, confusa o poco disponible y eso despertará tu instinto más peligroso: cuidar, aguantar, justificar.
Ten en cuenta que te utilizará porque te necesitan y te convencerás de que todo mejora o es un mal momento. Terminarás dando más de lo que recibes, y cuando quieras parar, ya estarás emocionalmente atado.
ESCORPIO
Estas personas sentirán una atracción brutal por alguien imprevisible, ambiguo o emocionalmente evasivo, justo lo que más te descoloca. No te engancharás por amor tranquilo, sino por la incertidumbre.
Cuidado porque personas así pueden devolverte al bucle del control, los silencios y la intensidad sin estabilidad.
GÉMINIS
Para Géminis, enero trae conversaciones intensas, mensajes largos, conexiones mentales rápidas… pero emocionalmente confusas. Si te enganchas, será a alguien que dice mucho pero concreta poco, que aparece y desaparece.
Ten mucho cuidado debido a que tu mente no descansará y lo que tu necesitas es claridad para no dispersarte.
SAGITARIO
Llegamos a Sagitario quien se enamorará de alguien cambiante, ambiguo, contradictorio. Alguien que hoy se muestra intenso y mañana distante. Que dice que le importas, pero no sabe qué hacer con eso. Te engancharás porque activarás tu lado más optimista.
Esta relación te va a romper lentamente por desgaste. Amar a alguien que no sabe lo que quiere te obligará a quedarte quieto cuando tú necesitas moverte… o a irte sin tener claro por qué sigues mirando atrás.
PISCIS
Para Piscis es un mes peligroso ya que de quien te enamores será porque lo idealizas, vas a rellenar huecos con fantasía. Verás potencial donde hay caos. Verás profundidad donde hay evasión. Verás destino donde solo hay carencia.
Debes dejar de idealizar algo que no existe porque la realidad te dolerá y mucho.
LEO
Por último, tenemos a Leo que se enamorará de alguien que no te elige del todo. Vas a intentar recuperar atención, exclusividad, validación. No porque falte amor, sino porque te sentirás desplazado. No hay que luchar por un sitio que debería ser natural. Y el amor no se mendiga.