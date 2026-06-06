Flor pierde la oportunidad de subir al balcón de MasterChef 24/7 este viernes 5 de junio por romper esta importante regla

Hay noches en las que el peor enemigo de un cocinero no es la sazón, sino el reloj, y esto fue lo que sucedió este viernes 5 de junio dentro la cocina de MasterChef 24/7. En donde se vivió uno de sus momentos más amargos durante el reto de salvación, el cual le costó la posibilidad de subir al balcón a Flor; pero, ¿qué pasó? Aquí te lo contamos.

Cuando los jueces iniciaron el implacable conteo final y pronunciaron la frase más temida, "¡manos arriba!", el destino de la noche cambió de golpe para dos de las competidoras más fuertes.

La indicación es sagrada y no admite interpretaciones: una vez que el tiempo termina, está estrictamente prohibido tocar cualquier utensilio o ingrediente en las estaciones. Sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada a Flor, quien en el último segundo continuó manipulando su plato.

Flor de MasterChef 24/7

¿Por qué Flor no pudo subir al balcón de MasterChef 24/7 este viernes 5 de junio?

Al momento de la evaluación, los chefs concluyeron que el caldo de camarón cantinero de Flor había sido, por mucho, el mejor de la jornada. Tenía el sabor, el equilibrio y la potencia necesarios para asegurar su salvación automática. No obstante, las reglas del juego son inflexibles. Por el simple

hecho de no levantar las manos a tiempo, los jueces se vieron obligados a descalificarla, arrebatándole la oportunidad dorada de subir al balcón y asegurar su permanencia una semana más.

Pero Flor no fue la única víctima de la adrenalina. En la otra esquina de la cocina, Doña Lula cometió la misma falta, aunque con consecuencias aún más drásticas. En un acto de desesperación por presentar un plato completo, Lula continuó sirviendo el caldo cuando el tiempo ya había expirado.