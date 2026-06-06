Diego sufre un accidente y se ve obligado a abandonar el reto de salvación

La gala de salvación ha vivido un alto nivel de tensión, pues además de que un par de cocineros serán los eliminados el próximo domingo, Diego sufrió un accidente que lo orilló a abandonar la competencia de este viernes 5 de junio. ¿Qué fue lo que pasó?

Diego se cortó en el reto de salvación

Luego de que se anunciara que los cocineros tendrían que preparar un menú clásico de cuatro tiempos de cantina mexicana, el cual estaría compuesto por una entrada (caldo de camarón), primer tiempo (tostadas con un guisado de su elección), plato fuerte (enchiladas libres) y postre (arroz con leche), se anunció que Diego se cortó durante la primera parte del reto.

En la degustación de los caldos de camarón, la Chef Zahie Téllez apuntó que no podrían probar la propuesta de Diego debido a que fue atendido rápidamente por el equipo médico, el cual no permitió que el participante siguiera cocinando por lo que resta de esta noche. Además, la Chef le aseguró a sus compañeros y al público que sintonizaba la gala que el concursante se encuentra fuera de peligro.

Por otro lado, Téllez dijo que Diego volverá el próximo domingo para seguir cocinando.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al tercer y cuarto eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros, hasta el momento, son Emmanuel, Arturo, Luis, Daniela y Claudia; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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