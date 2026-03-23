Los signos que tendrán éxito en sus nuevos negocios del 23 al 28 de marzo de 2026

Las predicciones de la Astrología china siguen siendo de las más consultadas. Es que esta creencia lleva años evidenciando la relación entre las energías del universo, los materiales y los animales con la vida de las personas.

Para esta creencia, el calendario lunisolar es lo que le ayuda a determinar cómo la energía del año de nacimiento de las personas determina su personalidad, la compatibilidad con los demás y su destino.

Energías de fines de marzo

Es por esto que para esta última semana de marzo, esta creencia analiza los días como una etapa de transición energética clave que está influenciada por el Año del Caballo de Fuego. De acuerdo a sus preceptos, desde el pasado 19 de marzo la intensidad impulsiva del Tigre de cedió el paso a la energía más refinada y diplomática del Conejo de Metal.

Esto quiere decir que, para esta creencia, estamos en un período ideal para ajustar detalles, priorizar la comunicación efectiva en los vínculos y evitar decisiones tomadas desde el agotamiento. Además, ciertas acciones traerán grandes beneficios.

Los signos que tendrán éxito en sus nuevos negocios

Las predicciones de esta semana precisan que del 23 al 28 de marzo de 2026 se abre un periodo de gran dinamismo, especialmente para aquellos signos que buscan consolidar proyectos recientes o lanzar nuevas iniciativas comerciales.

La Astrología china afirma que la energía favorece la rapidez y la visibilidad de algunos signos, dejando en claro que hay proyecciones para el éxito empresarial en estos días y todo gracias a la influencia del año del Caballo de Fuego:

