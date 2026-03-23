Los signos alcanzados por un golpe de suerte del 23 al 25 de marzo gracias a la Luna en Géminis

Los últimos días de marzo de 2026 traen un cambio de ritmo con el ingreso de la Luna en Géminis, activa en dicha casa zodiacal entre el 23 y el 25 de marzo. El satélite natural de la Tierra permanecerá allí hasta cerca del mediodía del miércoles. Este tránsito en fase creciente impulsa nuevas oportunidades para varios signos del zodiaco.

En astrología, Géminis está asociado con la mente, los vínculos y la curiosidad. Cuando la Luna atraviesa este signo, se activa una energía dinámica que favorece los intercambios, los encuentros y las decisiones exitosas. Durante estos días, algunas personas podrán experimentar un verdadero golpe de suerte, especialmente en situaciones donde la palabra, las ideas o los contactos son clave.

Los signos más beneficiados por el tránsito de la Luna en Géminis del 23 al 25 de marzo

Aries : este tránsito impulsa tu comunicación y te abre puertas a través de conversaciones clave. Una noticia o propuesta puede cambiar tu rumbo.

: este tránsito impulsa tu comunicación y te abre puertas a través de conversaciones clave. Una noticia o propuesta puede cambiar tu rumbo. Géminis : con la Luna en tu signo, tu energía emocional y mental se potencia. Es un momento ideal para tomar decisiones y avanzar en proyectos personales.

: con la Luna en tu signo, tu energía emocional y mental se potencia. Es un momento ideal para tomar decisiones y avanzar en proyectos personales. Leo : se activan tus vínculos sociales. Podrías recibir una oportunidad a través de amistades o contactos que comparten tus intereses.

: se activan tus vínculos sociales. Podrías recibir una oportunidad a través de amistades o contactos que comparten tus intereses. Libra : la energía de aire te favorece, trayendo expansión y nuevas perspectivas. Viajes, estudios o ideas pueden convertirse en oportunidades concretas.

: la energía de aire te favorece, trayendo expansión y nuevas perspectivas. Viajes, estudios o ideas pueden convertirse en oportunidades concretas. Sagitario : las relaciones toman protagonismo. Un encuentro o conversación puede abrir una puerta importante en tu camino.

: las relaciones toman protagonismo. Un encuentro o conversación puede abrir una puerta importante en tu camino. Acuario: la creatividad y las ideas fluyen con facilidad. Es un excelente momento para iniciar proyectos, expresar lo que piensas y avanzar con confianza.

Luna creciente en Géminis: ¿Cuál es la energía astrológica disponible del 23 al 25 de marzo?

La Luna creciente es una fase del ciclo lunar asociada con el crecimiento, la acción y el desarrollo de intenciones que fueron sembradas durante la Luna Nueva. Es un momento ideal para avanzar, tomar decisiones y comenzar a ver resultados.

Al transitar por Géminis, signo de aire regido por Mercurio, esta energía se vuelve ágil, versátil y orientada a la comunicación. Por eso se potencian los intercambios, las ideas nuevas, los aprendizajes y las conexiones con otras personas.

Entre el 23 y el 25 de marzo de 2026, la energía disponible impulsa a salir del estancamiento, explorar opciones y animarse a tomar decisiones bien pensadas. Es un periodo donde la mente está más activa y receptiva. Esto permite encontrar soluciones a problemas recientes o detectar oportunidades que antes no eran evidentes.

Este tránsito invita a confiar en la curiosidad, abrirse a nuevas conversaciones y aprovechar cada contacto o idea que surja, ya que puede convertirse en el punto de partida de algo mucho más grande.