Los signos que mejorarán sus relaciones del 27 al 31 de enero

En esta semana Neptuno hizo una entrada en Aries por lo que trae un cambio notable al panorama emocional y romántico. Se van a despertar sentimientos, deseos y desafía el amor de la manera en que ha sido idealizado.

Ten en cuenta que Neptuno gobierna los sueños, el anhelo, la compasión y el amor incondicional. Al llegar a Aries suaviza su energía, se vuelve más aguda, más centrada y mucho más urgente. Los sentimientos se intensifican. Las atracciones chisporrotean más rápido.

¿Cuáles son los signos que mejoran sus relaciones en el cierre de enero 2026?

Libra

A este signo se le pide que sea más consciente de los compromisos y de las promesas que haces, esto incluye a los demás y a ti. Neptuno va a estar en Aries hasta el 2039 por lo que se va a marcar el inicio de un cambio a largo plazo en la forma en que experimentasel amor, la conexión y las expectativas emocionales.

También tienes que tener en cuenta que Neptuno aporta romance, idealismo y una profunda sensibilidad emocional. Recuerda que Aries vuelve la energía más intensa e inmediata.

Sagitario

Para Sagitario, el amor va a mutar a una fase más tangible y significativa. Esto despierta una esperanza romántica y un profundo anhelo emocional por lo que se crea una sensación de que algo o alguien especial ha llegado.

Neptuno intensifica el idealismo y el deseo, es por esto que vas a sentir al amor inspirado, predestinado y lleno de promesas. Es momento de tomar conciencia porque el idealismo puede difuminar la realidad.

Es el momento del amor.

Leo

Leo tiene que moldear una vida que le convenga. Hoy Mercurio se alinea con Venus en Acuario por lo que recibirás una energía de apoyo y visión de futuro que fomenta la visión compartida y la claridad emocional dentro de las relaciones.

Vas a sentir que las palabras y los sentimientos fluyen juntos de forma más natural, permitiendo que intenciones honestas y deseos sinceros se expresen con facilidad.

