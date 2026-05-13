3 ideas para transformar tu mesa de noche con un estilo aesthetic y minimalista

El dormitorio es uno de los espacios del hogar en donde pasamos muchas horas, aunque la mayoría de ellas lo hacemos durmiendo. En este rincón de la casa buscamos relajarnos, recuperar las energías gastadas durante el día y descansar.

Noticias Michoacán del 12 de mayo 2026

Es por eso que tener un dormitorio agradable a la vista y funcional se convierte en algo necesario. El diseño y la decoración de espacios son los ejes principales a tener en cuentas para lograr ese espacio que nos merecemos, sobre todo si nos apegamos a las nuevas tendencias.

¿Por qué decorar la mesa de noche?

Cuando se habla de decorar el dormitorio no siempre significa modificarlo íntegramente. En la actualidad, pequeños cambios pueden representar un gran impacto visual y es por eso que la transformación de nuestra mesa de noche puede ser una gran opción.

Decorar nuestra mesa de noche puede ayudarnos a convertir este mueble en un anclaje visual que define la atmósfera de tu zona de descanso. Se trata de un mobiliario que vemos antes de dormir y al despertar, por lo que conseguir que tenga una estética cuidada puede transmitirnos la sensación de serenidad mental y orden.

Una mesa de noche con un estilo aesthetic

Con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) podemos lograr convertir una mesa de noche con estilo aesthetic y minimalista. Esta tecnología afirma que esta transformación se lograr al reducir el ruido visual y elegir piezas que aporten calma. En este punto, ofrece tres ideas para transformar ese espacio de nuestro dormitorio:

Paleta monocromática y texturas orgánicas: El minimalismo no tiene por qué ser frío. Puedes crear un rincón acogedor utilizando una base de colores neutros (blanco, beige o gris suave).



La transformación: Retira todos los objetos pequeños y deja solo lo esencial. Añade una lámpara de mesa con base de cerámica y una pantalla de lino.

El toque final: Coloca un solo libro con una portada estéticamente limpia y una pequeña bandeja de madera o piedra para dejar tus lentes o un reloj.

El "Art-Focus" con espejos o marcos: Si tu mesa es muy pequeña, utiliza la pared a tu favor para ganar profundidad.



La transformación: Apoya un espejo circular pequeño o un cuadro con arte lineal (un trazo simple en negro sobre fondo blanco) directamente sobre la mesa, recargado en la pared.

El toque final: Agregue un jarrón de vidrio soplado con una sola rama seca (como eucalipto o pampa). La transparencia del vidrio mantiene el espacio visualmente ligero.

Iluminación ambiente e invisible: El estilo minimalista moderno busca que la luz sea la protagonista, no necesariamente la lámpara.

