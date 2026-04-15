Los signos que triunfarán en los negocios entre el 15 y el 22 de abril

La Astrología china trae buenas noticias para algunas personas. En los próximos días, afirma esta creencia, los nacidos bajo la influencia de tres signos triunfarán en los negocios por lo que deberán estar muy atentos a las señales y oportunidades que se presenten.

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Así como la primera mitad de abril benefició a algunos signos en temas de amor, finanzas y resolución de conflictos, el segundo tramo del mes parece que llega con energías muy positivas para otros.

Segundo tramo de abril

Para la segunda mitad del mes de abril, las predicciones de la Astrología china están marcadas por la intensa energía del Caballo de Fuego, el regente del año, que en este periodo se entrelaza con la influencia del Dragón (el animal del mes). Esta combinación crea un escenario de "doble fuego" que acelera los procesos y exige una gran capacidad de respuesta, revela esta creencia.

Para la Astrología china, se trata de un tiempo de honestidad brutal y decisiones drásticas. Además, precisa que la clave para estos días será la flexibilidad, ya que el impulso del Caballo puede generar tensiones o un sentimiento de urgencia que obligue a reinventarse rápidamente.

¿Qué signos triunfarán en los negocios?

Uno de los puntos más destacados de las predicciones de la Astrología china es que afirman que entre el 15 y el 22 de abril de 2026, la influencia del mes del Dragón de Madera habilitará un periodo que favorece la expansión, la visión estratégica y la toma de riesgos calculados.

Esta creencia señala que los flujos de energía indican que estos tres signos tendrán la mayor ventaja competitiva en el terreno comercial y financiero en esta semana:

