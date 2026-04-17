Los signos que recibirán una propuesta laboral única entre el 17 y el 24 de abril

Creencias como la Astrología china llevan muchos años guiando a las personas en sus vidas. Es que sus predicciones y preceptos permiten avizorar qué sorpresas les depara el universo y cuáles son las decisiones más acertadas ante ciertas situaciones.

Hombre pierde la vida luego de solicitar un taxi de aplicación

Su sistema de significaciones es muy complejo ya que se nutre del análisis de las energías de los ciclos lunares, los animales y los elementos. Además, todo está relacionado en la fecha de nacimiento de las personas por lo que habla de una vibración energética y cósmica muy especial.

El nacimiento de la Astrología china

La Inteligencia Artificial afirma que la Astrología china tiene sus raíces en la antigua observación de los astros durante la dinastía Han, aunque sus fundamentos se gestaron siglos antes a través de la filosofía de los cinco elementos (metal, agua, madera, fuego y tierra) y el concepto del Yin y el Yang.

La IA precisa que el sistema de la Astrología china se estructuró en torno al calendario lunisolar y la observación del ciclo de Júpiter, que tarda aproximadamente doce años en orbitar el Sol. Cada uno de estos años fue vinculado a un animal del zodiaco, creando un nexo simbólico entre el cosmos y el destino humano basado en ciclos repetitivos de tiempo.

¿Qué signos recibirán una propuesta laboral única?

Tras entender a grandes rasgos cómo es la dinámica energética que la Astrología china analiza para darle forma a sus predicciones, resulta interesante saber que la semana del 17 al 24 de abril se perfila como un periodo de alta intensidad energética donde la acción y las decisiones rápidas marcarán la diferencia.

La Astrología china afirma que aunque todos los signos atraviesan un mes de "consolidación", hay tres animales que lideran la racha positiva y tienen las mayores probabilidades de recibir esa propuesta laboral única o un salto profesional inesperado:

