Durante la próxima semana, México será testigo de una impresionante alineación planetaria entre Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno. Gracias a esta intensa concentración de energía - conocida en el mundo de la astrología como “stellium” - algunos signos serán bendecidos con riqueza en los próximos días, según afirma el horóscopo chino. Se trata de la Rata, el Dragón y el Mono. A continuación, te compartimos las fechas a considerar y las afectaciones que tendrá en cada uno de los signos mencionados.

¿Cuándo es la alineación planetaria de abril 2026? Fechas clave

La alineación planetaria se dará del 16 al 23 de abril, lo que sugiere una semana completa de cambios, decisiones y energía. El día clave será el sábado, 18 de abril, cuando la alineación alcance su punto máximo. Cabe mencionar que este espectáculo visual podrá apreciarse en el centro y sur del país.

Los 3 signos que serán bendecidos con riqueza durante la alineación planetaria de abril de 2026, según el horóscopo chino

Según el horóscopo chino, la alineación de Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno traerá una fuerte energía financiera para los signos de la Rata, el Mono y el Dragón; lo que favorecerá su riqueza. Estos signos deberán aprovechar la energía de la alineación planetaria para cerrar negocios o encontrar nuevas fuentes de ingresos, pues se trata de un período ideal para el crecimiento personal, por lo que también es probable que se produzcan cambios drásticos en cuanto a vínculos y estructuras emocionales.

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¿Cómo saber qué signo del horóscopo chino eres?

A diferencia del horóscopo occidental, que se rige por el día y mes de nacimiento, el chino se determina por el año. En total, el horóscopo chino está conformado por 12 signos, a los cuales les corresponde un animal diferente. Estos son los signos a los que puedes pertenecer, según el año en el que naciste:

