Exatlón México: Rojos defienden y Azules atacan, descubre quién gana la Villa 360

La final de Exatlón México cada vez está más cerca y para hoy lunes 27 de abril de 2026 se llevará a cabo la competencia por la primera Villa 360 de la semana 31 de la novena temporada del reality deportivo, y para saber quién gana el inmueble con lujos, no olvides sintonizar en vivo la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, o bien puedes dar clic aquí para no perderte fotos, videos y todos los programas completos.

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¿Quién fue la eliminada de la semana 30 de la novena temporada de Exatlón México?

Katia Gallegos fue la encargada de eliminar a Valery Carranza el pasado domingo 26 de abril de 2026 luego de que los Azules perdieron las Batallas por la Supervivencia; con esto, los celestes ya no tienen muchos elementos en competencia, por lo que, los Rojos deberán aprovechar la situación y sacar el mayor número de rivales que se pueda en estas dos semanas antes de la gran final.

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Por otro lado, de acuerdo con el avance que se pudo ver sobre todo lo que pasará hoy en el capítulo de la semana 31 de la novena temporada de Exatlón México, quien no podrá competir por lo menos en los primeros días ya que se resbaló en la Barraca y esto hizo que, en el adelanto apareciera con una bolsa de hielo en una de sus rodillas.

Con esto, el peso recae en Katia Gallegos, quien deberá correr contra Jazmín Hernández, Paulette Gallardo y Mati Álvarez por lo menos 2 veces contra cada una si es que el circuito tiene dos partes, es por ello que, las participantes escarlatas ya tienen una estrategia para cansar a Cat-Attack, y que de esta forma pueda salir eliminada lo antes posible.

En dicho adelanto también se vio que los problemas entre Mario Mono Osuna y Adrián Leo seguirán puesto que, en una parte del video se ve que Mufasa le toca la espalda al vigente campeón de la marca, pero este se molesta y lo manotea, con ello queda claro que, su rivalidad está muy lejos de concluir hasta que uno de los dos salga eliminado.

