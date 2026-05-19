Estos son los signos que podrían sabotear su felicidad del 19 al 22 de mayo

Cuando hablamos de predicciones para los signos, siempre hablamos de cosas positivas, ya sea de dinero, amor o salud. Sin embargo, la astrología ha sorprendido a todos, ya que declaró que ciertos horóscopos podrían sabotear su felicidad en la semana del 19 al 22 de mayo.

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Para que estés preparado en los siguientes días, te detallaremos de quiénes se tratan y toda la información astrológica al respecto, para evitar que los cambios en tu vida puedan ser perjudiciales. Toma apunte de todo lo que te vamos a compartir.

¿Qué signos van a tener cambios en su semana?

Serán 3 signos los que podrían sabotear su felicidad en la semana del 19 al 22 de mayo, por lo que deben tener cuidado para no dejarse llevar por los impulsos que se hacen presentes. La IA de Gemini recomienda lo siguiente:

Tauro: Vas a experimentar una resaca emocional o fatiga, por lo que el autosabotaje se hará presente si te resistes a los cambios de planes. Para no caer, suelta un poco, deja que los demás propongan y ten flexibilidad en todo momento.

Escorpio: Los comentarios casuales los vas a tomar como una ofensa personal, asumiendo que te quieren ocultar algo. Para no caer, pregunta directamente con calma para no armar todo un drama; no hagas que un buen momento se convierta en desastre por una suposición.

Sagitario: Cuidado con las ‘verdades sin filtro’, ya que podrían generar un mal momento; además, no te comprometas en planes que no vas a cumplir. Piensa antes de hablar, evita usar bromas o comentarios fuera de lugar en la semana del 19 al 22 de mayo.

¿Cómo dejar de sabotear tu felicidad?

Es muy fácil que cualquier cosa o situación pueda sabotear tu felicidad; para que eso no forme parte de tu rutina, es indispensable hacer ciertos pasos para controlar esos momentos. Por lo que se recomienda hacer lo siguiente:

Identifica qué te genera miedo, ya que el autosabotaje suele estar relacionado con los temores.

Haz un diálogo interno en el que te cuestiones por situaciones que bloquean tu bienestar.

Enaltece todos tus pequeños y grandes logros.

Vive en el presente.

Suelta el perfeccionismo.

Técnicas que serán muy útiles para todos los signos, en especial para aquellos que estén atravesando un periodo difícil de autosabotaje en su vida, logrando enfocarte en lo que verdaderamente es importante.