5 ideas de invitaciones de “KPop Demon Hunters” creativas y fáciles de hacer para una fiesta

Lo de hoy en las fiestas infantiles, ya sean de cumpleaños o de otro tipo, son las decoraciones dedicadas a "Las Guerreras KPop". Cada vez hay más tutoriales y productos en línea para tematizar tu celebración. Y, como sabemos que la experiencia comienza desde mucho antes, aquí te compartimos algunas ideas de invitaciones de "KPop Demon Hunters" que te van a fascinar; además de bonitas y creativas, son fáciles de tener listas para enviar.

5 ideas de invitaciones de "KPop Demon Hunters"

1. Plantilla gratis con espacio en blanco para rellenar

Esta es una de las opciones más sencillas que puedes encontrar en Pinterest para tu invitación de "KPop Demon Hunters". Consiste en un marco que presenta a "Rumi", "Mira" y "Zoey" con temática de fiesta de cumpleaños, mientras toda la zona central queda en blanco para que tú la decores con la tipografía que prefieras y en la plataforma de diseño que quieras. Al terminar tu diseño, basta con imprimir y repartir.

2. Plantilla con texturas

Nuestra segunda opción también tiene un buen espacio libre para agregar tipografía a tu gusto, pero también cuenta con más detalles de texturas y con fondo a color.

3. Plantilla editable para invitación de "KPop Demon Hunters"

También en Pinterest está disponible esta plantilla que tú mismo puedes editar. Tiene íconos que señalan fecha, hora y locación, además de que ya tiene espacio designado para poner el nombre de la persona cumpleañera.

4. En colores neón

Esta opción nos encantó por su estilo lleno de colores neón y porque ya está lista, solo tienes que cambiar los datos por los de tu fiesta. En Pinterest hay un link mediante el cual puedes editarla.

5. En forma de pases VIP

Finalizamos la lista con una gran idea que remite inmediatamente a la temática de "KPop Demon Hunters": invitaciones en forma de pases VIP para un concierto de kpop. Para lograrlo puedes comenzar con una plantilla como las que encuentras gratis para descargar; después de imprimir, tienes que plastificar cada una de las hojas y hacerle un orificio, por medio del cual se va a sujetar el cordón de tela.

