Cuáles son los mejores estilos de bob corto en capas

Esta época específica en el año exige estilos bastante particulares que por algunas razones se vuelven tendencia. Con el calor primaveral ya acercándose a veraniego, se recomienda probar con un bob corto en capas, que entre tantos beneficios… te puede quitar años de encima. Toma nota de 3 estilos que podrían adaptarse perfectamente a tu melena.

¡Irrumpen la jaula de Punch y amenazan a una trabajadora del IMSS! Todo explicado Con Peras y Manzanas

¿Cuáles son los 3 estilos de bob corto en capas para probar en 2026?

La ventaja con el bob corto en capas, es que se considera un corte versátil. Eso quiere decir que se adapta fácilmente a todo tipo de rostros y todo tipo de texturas de cabello. En ese sentido, las capas son las que hacen la gran diferencia, pues aportan movimiento al corte, crean volumen donde hace falta y alivian el peso del cabello grueso.

Bob corto en capas con volumen en la coronilla

En la primera propuesta del bob corto en capas se tiene este que no es tan agresivo en cuanto a un corte muy corto. Aquí las capas se concentran en la parte superior de la cabeza para crear altura y movimiento desde la raíz. Los expertos concuerdan en que esta es la opción ideal para las mujeres que tienen el cabello fino o sin cuerpo. Si deseas un boost extra, agrega un poco de mousse o secándolo con la cabeza hacia abajo.

|Crédito: Pinterest/@BettyLazcanoBeautyCenter

Bob en capas con acabado deshilachado

En esta segunda opción la clave es cortar las puntas de manera irregular y desigual, lo cual le dará un acabado deshilachado. Este estilo tiene un toque roquero y despreocupado, no tan controlado. Cuenta con una adaptabilidad total con cabello lacio o ligeramente ondulado. Y el consejo es que para mantener la textura, usa un spray de sal marina después de lavar tu melena.

|Crédito: Pinterest/@BrandiWigley

Bob corto en capas con babylights

Esta es la propuesta más producida de las 3, pero tampoco es algo imposible de concretar. Aquí las luces suaves en el rostro combinadas con capas crean profundidad y dimensión. No se trata de invadir de golpe tu cabello, sino de unos precisos babylights en tonos rubio cenizos, caramelo o miel… que le dan un iluminación al rostro y dinámica total al corte.