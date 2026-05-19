Carl Jung, considerado uno de los mejores psicólogos de la historia, dejó entre su gran legado una cita que invita a reflexionar a todo ser humano y entender un poco de la vida, del porqué hay momentos sin triunfo, y en gran medida se debe a que “la felicidad perdería su sentido si no se equilibra con tristeza”. Mientras que Alfred Adler dijo lo siguiente: 'Sigue a tu corazón, pero procura llevar siempre contigo tu cerebro'.

La mayoría de las personas, sobre todo en las redes sociales, llegan a mostrar solo la felicidad de sus vidas, lo que hace que la sociedad siempre esté en búsqueda de ella, refugiándose en lo material, pero se llegan a topar con “pared” cuando se percatan de que “no todo lo que brilla es oro”, tal como lo hacen ver sus referentes. Conoce esta otra frase de Jung: "El miedo te paraliza y te quita la vida poco a poco".

Carl Jung, psicólogo: ‘La felicidad perdería su sentido si no se equilibra con tristeza’|Pinterest

El significado de la cita de Carl Jung

La cita de Carl deja muchas interpretaciones en cada uno, pero la que más se basa en su idea principal es la que se relaciona con las personas que no logran entender o vivir la alegría si realmente no han experimentado la tristeza o el dolor, puesto que para llegar al éxtasis debes conocer la parte contraria.

Es decir, la tristeza y la alegría van de la mano, pues una sin la otra no existirían, pues para crecer y llegar a sentir el sentimiento de felicidad, se debe pasar por emociones negativas, que ningún ser humano desearía sentir, pero que son primordiales para que la persona tenga un crecimiento con base en las malas experiencias.

La trayectoria de Carl Jung

Carl Jung es de los más grandes en su gremio, pues el psiquiatra y psicólogo suizo es el fundador de la psicología analítica, en la que introdujo conceptos fundamentales para la materia moderna. Lo anterior, luego de separarse de Sigmund Freud, quien llegó a ser su maestro.

El psicólogo nació en 1875 y murió en 1961 en su país de origen, no sin antes dejar un gran legado en la psiquiatría, arte, filosofía y literatura, ya que escribió varios libros, como lo son El libro rojo, Encuentro con la sombra: El poder del lado oscuro de la naturaleza humana y El hombre y sus símbolos, por mencionar algunos.