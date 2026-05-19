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Estos son los 3 perfumes que huelen a flores blancas y son ideales para llevar esta primavera

Las fragancias que huelen a flores blancas regresan cada primavera como una de las grandes favoritas del mundo de la perfumería. Estos son los 3 perfumes que siguen dando qué hablar con el paso de los años.

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Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

Expertos perfumistas coinciden en que las flores blancas como el jazmín, la flor de azahar, la gardenia, el nardo o el narciso aportan una sensación limpia y refinada que funciona muy bien en primavera. Entre los perfumes florales más recomendados de la temporada destacan Pure Musc de Narciso Rodriguez, Aire Sutileza de LOEWE y Utopia Vanilla Coco de Kayali.

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Estos 3 perfumes que huelen a flores blancas combinan feminidad, frescura y personalidad. Referentes del sector como la Fragrance Foundation y críticos de perfumes de Fragrantica destacan que las composiciones florales suaves y almizcladas dominarán las tendencias olfativas de primavera.

¿Cuáles son los 3 perfumes de flores blancas más recomendados para la primavera 2026?

Las flores blancas tienen la capacidad de transmitir frescura sin perder profundidad. Además, suelen adaptarse bien tanto al día como a la noche. Estas son las 3 fragancias que son tendencia.

  • Pure Musc de Narciso Rodriguez: un perfume limpio, elegante y sofisticado. Lanzado en 2019, este perfume pertenece a la familia almizclada floral y se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de quienes prefieren aromas delicados pero duraderos. Sus notas principales incluyen almizcle, flores blancas, jasmín y cachemira. Según especialistas de Fragrantica, destaca por su efecto “piel limpia” y su gran versatilidad para el uso diario.

  • LOEWE Aire Sutileza: frescura floral inspirada en la naturaleza. Esta fragancia de la firma española LOEWE mezcla flores blancas con acordes frutales y verdes, creando un aroma ligero y elegante ideal para climas templados.  Entre sus notas aparecen pera, muguet, jasmín y almizcles suaves. Expertos en perfumería destacan que es un perfume muy cómodo para oficinas o encuentros diurnos.

  • Utopia Vanilla Coco de Kayali: flores blancas con un toque tropical y cremoso. Esta fragancia combina jazmín y flores blancas con coco, vainilla y sándalo, logrando un perfume cálido pero fresco al mismo tiempo. Sus notas más destacadas son coco, vainilla bourbon, jazmín sambac, gardenia y sándalo. Según críticos especializados, es ideal para quienes buscan perfumes envolventes con aire veraniego y femenino.

¿Por qué las flores blancas son tendencia en perfumería esta primavera 2026?

Los expertos explican que las notas florales blancas suelen asociarse con limpieza, luminosidad y sofisticación, características muy buscadas durante las temporadas cálidas.

  • Transmiten frescura sin ser demasiado cítricas: equilibrio elegante. Funcionan muy bien tanto en fragancias suaves como intensas.
  • Se adaptan fácilmente al clima cálido: aromas ligeros pero persistentes. Las flores blancas suelen evolucionar bien con la temperatura corporal.
  • Aportan sensación de limpieza y confort: perfumes fáciles de usar. Muchas composiciones modernas buscan precisamente ese efecto natural y sofisticado.
  • Combinan bien con notas dulces o amaderadas: gran versatilidad olfativa. Por eso aparecen tanto en perfumes frescos como en fragancias más envolventes.

La Fragrance Foundation sostiene que las tendencias actuales en perfumería apuntan hacia aromas más emocionales y confortables. En ese contexto, las flores blancas vuelven a posicionarse como protagonistas de primavera gracias a su capacidad para transmitir frescura, elegancia y una sensación de bienestar que nunca pasa de moda.

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