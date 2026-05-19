Estos son los 3 perfumes que huelen a flores blancas y son ideales para llevar esta primavera

Expertos perfumistas coinciden en que las flores blancas como el jazmín, la flor de azahar, la gardenia, el nardo o el narciso aportan una sensación limpia y refinada que funciona muy bien en primavera. Entre los perfumes florales más recomendados de la temporada destacan Pure Musc de Narciso Rodriguez, Aire Sutileza de LOEWE y Utopia Vanilla Coco de Kayali.

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Estos 3 perfumes que huelen a flores blancas combinan feminidad, frescura y personalidad. Referentes del sector como la Fragrance Foundation y críticos de perfumes de Fragrantica destacan que las composiciones florales suaves y almizcladas dominarán las tendencias olfativas de primavera.

¿Cuáles son los 3 perfumes de flores blancas más recomendados para la primavera 2026?

Las flores blancas tienen la capacidad de transmitir frescura sin perder profundidad. Además, suelen adaptarse bien tanto al día como a la noche. Estas son las 3 fragancias que son tendencia.



Pure Musc de Narciso Rodriguez: un perfume limpio, elegante y sofisticado. Lanzado en 2019, este perfume pertenece a la familia almizclada floral y se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de quienes prefieren aromas delicados pero duraderos. Sus notas principales incluyen almizcle, flores blancas, jasmín y cachemira. Según especialistas de Fragrantica, destaca por su efecto “piel limpia” y su gran versatilidad para el uso diario.

LOEWE Aire Sutileza: frescura floral inspirada en la naturaleza. Esta fragancia de la firma española LOEWE mezcla flores blancas con acordes frutales y verdes, creando un aroma ligero y elegante ideal para climas templados. Entre sus notas aparecen pera, muguet, jasmín y almizcles suaves. Expertos en perfumería destacan que es un perfume muy cómodo para oficinas o encuentros diurnos.

Utopia Vanilla Coco de Kayali: flores blancas con un toque tropical y cremoso. Esta fragancia combina jazmín y flores blancas con coco, vainilla y sándalo, logrando un perfume cálido pero fresco al mismo tiempo. Sus notas más destacadas son coco, vainilla bourbon, jazmín sambac, gardenia y sándalo. Según críticos especializados, es ideal para quienes buscan perfumes envolventes con aire veraniego y femenino.

¿Por qué las flores blancas son tendencia en perfumería esta primavera 2026?

Los expertos explican que las notas florales blancas suelen asociarse con limpieza, luminosidad y sofisticación, características muy buscadas durante las temporadas cálidas.



Transmiten frescura sin ser demasiado cítricas: equilibrio elegante. Funcionan muy bien tanto en fragancias suaves como intensas.

equilibrio elegante. Funcionan muy bien tanto en fragancias suaves como intensas. Se adaptan fácilmente al clima cálido: aromas ligeros pero persistentes. Las flores blancas suelen evolucionar bien con la temperatura corporal.

aromas ligeros pero persistentes. Las flores blancas suelen evolucionar bien con la temperatura corporal. Aportan sensación de limpieza y confort: perfumes fáciles de usar. Muchas composiciones modernas buscan precisamente ese efecto natural y sofisticado.

perfumes fáciles de usar. Muchas composiciones modernas buscan precisamente ese efecto natural y sofisticado. Combinan bien con notas dulces o amaderadas: gran versatilidad olfativa. Por eso aparecen tanto en perfumes frescos como en fragancias más envolventes.

La Fragrance Foundation sostiene que las tendencias actuales en perfumería apuntan hacia aromas más emocionales y confortables. En ese contexto, las flores blancas vuelven a posicionarse como protagonistas de primavera gracias a su capacidad para transmitir frescura, elegancia y una sensación de bienestar que nunca pasa de moda.

