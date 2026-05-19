Patricia Manterola anuncia TERRIBLE pérdida con un desgarrador mensaje en redes sociales: ”Cuesta aceptar que ya no está”

El pasado 18 de mayo, a través de su cuenta de instagram, Patricia Manterola, la reconocida cantante; ex integrante del grupo “Garibaldi” compartió la noticia de que su perrita “Bella”, de tan solo 5 años de edad” había fallecido.

¿Cuál fue el mensaje con el que Patricia Manterola despidió a su perrita “Bella”?

Fue a través de una publicación en redes, acompañada de dos fotografías de la actriz con su mascota, que Patricia Manterola escribió un mensaje luego de la gran pérdida de su perrita“Aún cuesta aceptar que ya no está físicamente con nosotros, porque nos hubiera gustado disfrutar muchísimo más tiempo a su lado”, fueron algunas de las palabras que acompañaron la publicación. Además, la también modelo, escribió que Bella le había dado grandes enseñanzas “Vino a nuestra vida a recordarnos lo que significa el amor más puro: ese que no juzga, no exige y simplemente acompaña” fueron algunas de las palabras de Manterola. Por otro lado, recalcó que su mascota le enseñó a vivir en el presente y disfrutar de las cosas más simples que hay en el día a día.

Por otro lado, la actriz mencionó que Bella tuvo una relación cercana con Forrest, por lo que Manterola lo seguiría recibiendo como su perrita lo hacía. Finalmente la cantante dijo que ahora su mascota corría en un lugar donde no había dolor. “Tu huellita quedó para siempre en nuestra familia y en mi alma” fueron palabras de Patricia además de que agradeció a todas las personas que le enviaron mensajes de amor. Actualmente su publicación cuenta con más de 4 mil likes y más de 300 comentarios.

¿Quién es Patricia Manterola?

Bertha Patricia Manterola Carrión, conocida artísticamente como Patricia Manterola, es una reconocida actriz, cantante, modelo y diseñadora de moda, que ha destacado por su participación en la televisión así como por haber formado parte del famoso grupo “Garibaldi”. Sin embargo, en 1994 dejó el grupo y comenzó a incursionar en la música como solista. Una de sus recientes y más famosas colaboraciones musicales fue la que lanzó junto a Omar Chaparro; canción titulada 'Me Quedaré Por Siempre'. Actualmente está casada con el empresario, productor y modelo estadounidense Forrest Kolb con quien tiene tres hijos: Lucca, Matteo y Alesso.

Por otro lado, Patricia Manterola es reconocida por convertirse en "bi-reina" en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar ya que obtuvo la corona en dos ocasiones debido a su gran talento, presencia ante las cámaras y gran personalidad. Actualmente se mantiene activa en redes sociales compartiendo parte de sus días.