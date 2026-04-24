Los signos que serán tocados por la vara de la suerte antes del 30 de abril

Los últimos días del mes de abril parece que llegan con muy buenas noticias para algunas personas, o al menos eso es lo que indican las predicciones de creencias como la Astrología china. Esta creencia oriental afirma que la suerte acompañará a algunos signos.

Noticias Zacatecas del 23 de abril 2026

La suerte es uno de los temas más consultados a diario, en todas las creencias conocidas. Es por ello que cuando las adivinaciones hacen referencia a ella la atención se multiplica ya que forma parte de los deseos más repetidos.

Astrología china y suerte

La Astrología china se fundamenta en un ciclo de doce años representados por animales, cada uno regido por elementos que alternan entre el yin y el yang. A diferencia de otros sistemas, la suerte aquí no se considera un destino estático, sino una energía dinámica llamada Qi que interactúa con el signo anual.

El concepto de Ben Ming Nian (el año del propio signo) es crucial, ya que se cree que es un periodo de desafíos donde se debe actuar con cautela y utilizar amuletos para armonizar las influencias del Gran Duque Júpiter, o Tai Sui.

¿Qué signos tendrán buena suerte?

Quienes llegan hasta la Astrología china buscan saber sobre su destino y, especialmente, sobre si la suerte estará de su lado. Al respecto, esta creencia trae buenas noticias para esta recta final de abril.

En sus predicciones, señala que será un periodo de alta intensidad energética debido a la transición hacia el Año del Caballo de Fuego y la influencia del Mes del Dragón. Es por eso que la Astrología china predice que, antes del 30 de abril, los siguientes signos estarán bajo la "vara de la suerte" para cerrar el mes con prosperidad y giros favorables:

