Los signos que serán tocados por la vara de la suerte antes del 30 de abril
Estos signos serán tocados por la vara de la suerte antes del 30 de abril. Las predicciones de la Astrología china traen buenas noticias.
Los últimos días del mes de abril parece que llegan con muy buenas noticias para algunas personas, o al menos eso es lo que indican las predicciones de creencias como la Astrología china. Esta creencia oriental afirma que la suerte acompañará a algunos signos.
Noticias Zacatecas del 23 de abril 2026
La suerte es uno de los temas más consultados a diario, en todas las creencias conocidas. Es por ello que cuando las adivinaciones hacen referencia a ella la atención se multiplica ya que forma parte de los deseos más repetidos.
Astrología china y suerte
La Astrología china se fundamenta en un ciclo de doce años representados por animales, cada uno regido por elementos que alternan entre el yin y el yang. A diferencia de otros sistemas, la suerte aquí no se considera un destino estático, sino una energía dinámica llamada Qi que interactúa con el signo anual.
El concepto de Ben Ming Nian (el año del propio signo) es crucial, ya que se cree que es un periodo de desafíos donde se debe actuar con cautela y utilizar amuletos para armonizar las influencias del Gran Duque Júpiter, o Tai Sui.
¿Qué signos tendrán buena suerte?
Quienes llegan hasta la Astrología china buscan saber sobre su destino y, especialmente, sobre si la suerte estará de su lado. Al respecto, esta creencia trae buenas noticias para esta recta final de abril.
En sus predicciones, señala que será un periodo de alta intensidad energética debido a la transición hacia el Año del Caballo de Fuego y la influencia del Mes del Dragón. Es por eso que la Astrología china predice que, antes del 30 de abril, los siguientes signos estarán bajo la "vara de la suerte" para cerrar el mes con prosperidad y giros favorables:
- La Rata: Es uno de los signos más beneficiados en la última semana del mes. Su intuición estará especialmente afilada, permitiéndole identificar qué caminos evitar y qué decisiones tomar en el ámbito financiero. Se esperan resultados tangibles de esfuerzos pasados y una gran capacidad para resolver problemas laborales que parecían estancados.
- El Gallo: Experimentará una racha positiva en todo lo relacionado con viajes y primeros contactos comerciales. Si tienes una propuesta de trabajo o un negocio en puerta, los días previos al 30 son ideales para concretar. El magnetismo personal del Gallo estará en su punto más alto, facilitando que otros confíen en sus proyectos.
- El Conejo: Bajo la influencia del "Conejo de Fuego", este signo atraerá suerte al soltar lo que le drena. Al poner límites y dejar atrás situaciones o relaciones agotadoras, la suerte fluirá de inmediato. Se prevé un alivio en la tensión emocional que desbloqueará proyectos o finanzas que estaban trabados.