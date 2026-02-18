Estos son los signos que tendrán suerte en el amor cuando comience la primavera

Cada vez falta menos para que llegue la primavera que es una de las estaciones más coloridas y románticas. El movimiento de Venus trae energías cósmicas renovadas por lo que el amor se hará presente.

Es probable que comiences a sentir una vibra distinta, una mezcla de emoción y presentimiento romántico ya que algunos signos del zodiaco se verán favorecidos en el ámbito romántico. Habrá nuevas oportunidades sentimentales, conexiones kármicas y romances inesperados.

¿Cuáles son los signos que tendrán suerte en el amor?

Géminis

Este es un signo que verá en la primavera oportunidades románticas. Quienes pertenecen a este signo se caracterizan por ser carismáticos y comunicativos por lo que podrá descubrir que una persona cercana comienza a sentir cosas más profundas.

Géminis se desenvuelve bien en los vínculos sociales por lo que le es más fácil llevar a cabo un encuentro casual que se transforma en algo profundo. En la primavera aumentarán las risas y termina con un verdadero amor. Si estás soltero, acepta invitaciones inesperadas.

Virgo

En el caso de Virgo verá que se despierta su lado más soñador, si bien es un signo pragmático puede que esta temporada la enfrente con sentimientos intensos y difíciles de ignorar. El tránsito del nodo sur por su signo sugiere conexiones kármicas: personas que llegan con una sensación de familiaridad inmediata.

El amor surgirá cuando menos lo espere.

Este signo está acostumbrado a analizarlo todo pero tendrá que dejar espacio para la intuición. No es momento de perfección sino de permitirse sentir.

Sagitario

Por último, tenemos a Sagitario que es aventurero por lo que podría encontrar al amor durante un viaje o con alguien de cultura diferente. La primavera activa su deseo de expansión y descubrimiento, lo que abre la puerta a conexiones poco convencionales.

Es probable que encuentres a alguien que entienda que te gusta la independencia. Esa compatibilidad emocional hará que se replantee su visión del compromiso.

