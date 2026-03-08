Los signos que tendrán un 8 de marzo desafiante
Expertos en astrología comparten que el 8 de marzo la energía será desafiante para algunos signos del zodiaco, que deberan prestar atención a su intuición
Las predicciones astrológicas indican que el próximo domingo 8 de marzo será un día especial en el que se perciba un sutil cambio de energía que terminará repercutiendo en los signos del zodiaco.
Algunos podrán vivir desafíos importantes y enfrentar momentos complejos por la influencia de los astros, por lo que su horóscopo les indica cómo deben actuar ante la adversidad y qué es lo que deben hacer para superar un mal día.
Venga La Alegría | Programa 6 de marzo 2026 Parte 2 | Niurka reparte parejo, los mejores juegos y más
Los signos que vivirán un desafío el 8 de marzo
- Libra
Los astros indican que las personas de este signo zodiacal atravesarán dificultades durante la jornada del 8 de marzo, esto debido a que percibirán cambios sutiles en su energía que podrían intervenir en el equilibrio que diariamente se esfuerzan por mantener.
Su sensibilidad hará que esta fecha sea sumamente inquietante, y que se sientan más distantes de personas que generalmente son cercanas, aunque no ocurrirán conflictos demasiado dramáticos y los problemas no persistirán.
- Aries
La influencia de marte en su signo hará que se sientan más presionados y sensibles, podrían arrancar el día con una inquietud inusual que aumentará su impulso y energía, lo que podría frustrarlos si no encuentran la forma de canalizarla adecuadamente.
Es probable que tengan mal humor durante esta jornada y que se molesten y reaccionen exageradamente a conflictos pequeños, además de que estarán más reactivos y esto podría meterlos en problemas. Es mejor que piensen bien antes de hablar y se den un respiro.
- Piscis
Naturalmente son un signo muy sensible que capta lo que otros no ven. Sin embargo, este 8 de marzo su intuición estará aún más elevada, gracias a la influencia de la Luna Menguante, que despierta sus diversas capas emocionales.
Se verán afectados con recuerdos del pasado que ellos creían que ya habían sanado e incluso alguien que alguna vez ocupó un lugar en sus vidas y en su corazón podría intentar contactarlos. Se les recomienda permitirse sentir sin juzgarse a ellos mismos y dejarse guiar por su intuición.