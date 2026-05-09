Los signos que tendrán una semana intensa del 11 al 17 de mayo

El mes de mayo se presenta con mucha intensidad para algunos signos del zodiaco. Ellos sentirán más presión, reflexión e intensidad emocional. Tranquilo esto no es para romperte sino para revelar aquello que has estado ocultando.

Ventaneando | Programa completo 8 de mayo de 2026

Algunos van a poder notar esto en las decisiones profesionales, cambios de identidad, conflictos emocionales, entre otros. Sin embargo, ya no deben escapar estos signos sino afrontar lo que está y transformarlo.

¿Cuáles serán los signos que tendrán una semana intensa?

Aries

Sentirás que el progreso es desigual, que los planes se retrasan y las circunstancias externas pueden no responder a tu urgencia. Puede parecer que algo frena el ritmo, incluso cuando tu intención es clara.

Es probable que tus preguntas internas tomen más fortaleza y que te replantees la dirección, las decisiones o los objetivos que antes parecían seguros. Estas reflexiones no suponen un retroceso, sino una señal de que tu perspectiva está evolucionando.

Cáncer

Habrá momentos donde no te sientas comprendido. Expresar lo que sientes podría ser más difícil, no porque las emociones no estén claras, sino porque son demasiado complejas para simplificar.

Mayo te pide autenticidad sin filtros. No emociones pulidas. No expresiones controladas. Simplemente lo que es real, aunque se sienta crudo o incómodo.

Escorpio

Luego tenemos a Escorpio quien dirigirá su atención hacia el mundo interior. Lo que surge no siempre es fácil de interpretar o gestionar mediante la lógica.

Aparecen patrones profundos. Viejas huellas emocionales. Creencias subconscientes que nunca fueron completamente elegidas, pero que aún influyen en tus reacciones y decisiones.

Acuario

Por último, tenemos a Acuario que está llevando a cabo una transformación personal más profunda. Esto no es un cambio superficial. Se verá involucrada tu identidad, la autopercepción y la forma en que entiendes tu lugar en el mundo. Plutón ralentiza el ritmo externo para que los cambios internos sean más visibles e inevitables.

Te vas a replantear preguntas que no solo se pueden resolver con el pensamiento. Preguntas sobre el significado, la dirección y la verdad emocional. El tipo de preguntas que requieren presencia en lugar de análisis. Todo te lleva a evolucionar.