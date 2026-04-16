¡CUIDADO! Los signos zodiacales que podrían ser víctima de una TRAICIÓN este fin de semana
De acuerdo con el horóscopo de Nana Calistar para este 16 de abril, hay 2 signos zodiacales que podrían enfrentarse a traiciones este fin de semana.
Aunque no siempre podemos evitar experiencias desagradables como una traición, lo que sí resulta posible es determinar cómo reaccionamos y gestionamos nuestras emociones ante un momento así. En su horóscopo para el 16 de abril, Nana Calistar hizo una importante advertencia a algunos signos zodiacales, la cual recomienda contemplar este fin de semana.
Los signos zodiacales que podrían sufrir una traición este fin de semana, según Nana Calistar
Si naciste bajo el signo zodiacal de Sagitario, es momento de mantener los ojos bien abiertos. Así lo advierte Nana Calistar en su horóscopo del 16 de abril, pues "viene una posible traición de alguien que quieres mucho". Aunque NO es un hecho que en estos días recibirás una traición, sí es importante no cegarte "por cariño o por costumbre", dice la astróloga.
Según el horóscopo, en estos días te encuentras más sensible de lo normal y resulta crucial cuidar mucho lo que sientes. Es probable que hayas estado pensando en una situación del pasado, en cómo pudo haberse desarrollado y lo que ya no fue; también podrías sentir nostalgia por seres queridos que están lejos o que ya no se encuentran en este plano. Por eso, si tienes una decisión importante pendiente, "consulta con personas que sí te quieren y que te conocen bien".
A pesar de que se aproximan posibles momentos complejos emocionalmente, la astróloga también vislumbra "amores intensos en los próximos meses del año, de esos que te mueven todo".
De acuerdo con Nana Calistar, Capricornio es otro de los signos zodiacales que podrían experimentar traición. "Te vas a enterar de chismes que han estado soltando unas supuestas amistades", advierte. Hay que estar atento porque no todas las personas que se autoproclaman tus amigas, lo son. "Hay gente que sonríe de frente y critica por detrás, y tú ya no estás para esas cosas".
Según la astróloga, es momento de hacer limpieza entre tus contactos, aquellos que te suman y quiénes no. También es importante dejar de "obsesionarte con quien claramente no te está dando tu lugar".